Més complicat que l’habitual

El MoraBanc Andorra obrirà demà a casa (18.00) la desena jornada de l’ACB. Ho farà contra un Casademont Saragossa en bona dinàmica després de sumar dos triomfs consecutius per enfilar-se als cinc en total, per la qual cosa Natxo Lezkano ha deixat clar aquest matí que el repte serà “complicat”. “Pràcticament cada partit és difícil, però aquesta vegada ve un equip en bon estat de forma i que juga amb molta confiança”, ha completat el basc.

Cert és que els de Porfirio Fisac arriben després de vèncer a Baskonia i Bilbao Basket, però cal apuntar que els quatre partits que han jugat com a visitants en aquesta lliga els han perdut (Madrid, Múrcia, Corunya i València). A més, visitaran la Bombonera amb una baixa molt important, la de Bojan Dubljević. En aquest sentit, el tècnic tricolor ha esmentat que els aragonesos segurament faran canvis a nivell tàctic, però que tampoc es poden confiar perquè “quan hi ha una baixa important hi ha altres jugadors que fan una passa endavant”.

Alguns d’aquests podrien ser Jilson Bango o la parella de bases, “de les millors de l’ACB”, formada per Trae Bell-Haynes i Marco Spissu. Així mateix, Lezkano ha volgut recordar que el Saragossa és un dels millors conjunts actualment en atac. De fet, el seu joc té aspectes similars amb el dels pirenaics: l’elevada quantitat de punts. En relació amb això, el de Portugalete ha assenyalat que cap dels dos equips canviarà la seva forma de jugar: “Serà un duel de molt ritme, de moltes anades i tornades, de parcials… I mentalment complicat”. Amb aquesta premissa, l’entrenador ha fet esment de la importància de l’afició, que una vegada més omplirà el pavelló.

Demanat per la incorporació de ‘Tunde’ Olumuyiwa, Lezkano ha comentat l’avantatge que suposa que ja conegui l’entitat: “És un jugador que s’adaptarà molt ràpidament al conjunt i al que fem”. “Amb els pocs entrenaments no sé si canviarà el duel, però ajudarà molt i donarà rotació de qualitat”, ha afegit. En darrer lloc, ha reconegut que Rafa Luz està en l’última part del seu retorn, tot i que demà jugarà depenent de la situació del partit i que de cara la setmana vinent ja compten amb ell al 100%.