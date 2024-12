Lucas Pagès debuta a Àustria amb dos top20

L’esquiador de telemarc Lucas Pagès ha donat el tret de sortida a la temporada amb les curses esprint FIS de Hintertux (Àustria), on ha signat dos top20. En la carrera de divendres passat, Pagès va ser 20è amb 2.15.84, on el vencedor va ser el francès Theo Sillon (2.01.37). En la de dissabte, Pagès va finalitzar 19è amb 2.16.97, mentre que el vencedor va ser el noruec Thym Nygaard Loeken amb 2.00.97. Segons ha explicat Pagès, van ser “bones curses, dins dels objectius que havíem ficat amb el meu entrenador, per la qual cosa estic content”.