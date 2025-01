Nou any, mateixos resultats: el MoraBanc Andorra cau davant el Surne Bilbao (82-74)

El MoraBanc Andorra ha encetat el 2025 amb una derrota davant el Surne Bilbao Basket (82-74) en un partit marcat per la tàctica i la intensitat defensiva. Malgrat arribar a estar 20 punts per darrere al marcador, els tricolors han lluitat fins al final, però no han pogut evitar la novena derrota de la temporada, tercera consecutiva.

El duel ha començat amb molta igualtat al marcador i un excés de faltes per part dels dos equips. Ben Lammers ha anotat els primers punts del partit, i Jerrick Harding ha trencat una ratxa de quatre minuts sense encistellar amb el primer triple dels visitants. Tot i un domini inicial andorrà, el primer quart ha acabat amb un ajustat 19-17 favorable als locals, que han aprofitat les errades en el tir dels tricolors.

Al segon quart, el Bilbao ha augmentat la intensitat defensiva, amb els pivots locals ferms sota la cistella i capaços de neutralitzar els intents del MoraBanc. Zoran Dragic ha estat determinant, amb una cistella que trencava la sequera local i un triple que ampliava l’avantatge fins als deu punts, obligant Lezkano a demanar temps mort. Els darrers minuts del quart han estat erràtics per ambdós equips, però els bascos han aprofitat les faltes per arribar al descans amb un 40-31 al marcador.

A la represa, el partit ha començat amb un ensurt per a Harding, que ha patit una caiguda a la mà dreta que podria derivar en molèsties. A més, Kyle Kuric no ha pogut jugar per una inflamació al colze. Mentrestant, el Bilbao ha aprofitat l’inici del tercer quart per imposar-se amb un parcial de 11-0, arribant al màxim avantatge del partit (51-31). Malgrat això, el MoraBanc ha millorat la defensa i ha retallat distàncies amb un triple de Tomasz Gielo, situant-se 62-51 al final del període.

En l’últim quart, els tricolors han continuat pressionant i han aconseguit reduir la diferència fins als sis punts al minut 35, gràcies a l’aportació de Lammers i Harding. Tot i això, els errors en moments clau i l’encert dels locals han impedit completar la remuntada. Quan el MoraBanc semblava recuperar opcions, un triple del Bilbao ha sentenciat el partit.

Finalment, el marcador ha reflectit un 82-74 que deixa els andorrans amb preocupació pels errors recurrents i la tercera derrota consecutiva. Tot i mostrar moments de bon joc, el MoraBanc haurà de corregir molts aspectes si vol capgirar aquesta dinàmica.