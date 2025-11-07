Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Ibai Gómez, durant un entrenament d'aquest novembre. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra visita El Alcoraz disposat a simular, lluny del seu feu, el bon equip que és a casa: “Som molt més fiables”

Els d'Ibai Gómez visiten l'Osca, conjunt que només ha perdut un duel com a local però que també arrossega una mala dinàmica de resultats

Dos conjunts en mala dinàmica es veuran demà les cares (16.15 hores) a El Alcoraz. Osca i FC Andorra, 17è i 12è, amb quatre i cinc partits seguits sense conèixer la victòria, respectivament. Els tricolor, encoratjats per una cinquantena d’aficionats, volen replicar fora de casa les sensacions que deixen al seu feu, on porten dos duels sense encaixar –i en els quals tampoc han anotat– i on només han perdut en una ocasió des de principi de curs. “L’objectiu és ser el mateix equip que estem aconseguint ser a casa”, ha citat aquest matí Ibai Gómez, reconeixent que al Nou Estadi de la FAF “som molt més fiables” i que ara això s’ha de traduir lluny del Principat.

Els precedents, però, no són gens bons, ja que en els últims dos desplaçaments han perdut 4-1 contra el Màlaga i 3-0 contra el ‘Sanse’, el filial de la Reial Societat. Així, el tècnic basc ha reconegut que cal incidir a les dues àrees, sobretot la contrària. “La infinitat de vegades que arribem estan tenint poc premi de moment”, ha citat, incidint que quan arribes tantes vegades a porteria rival, “arribarà un moment que comencin a entrar”. “Tant a nivell individual com col·lectiu és que hi hagi un dia encertat”, ha afegit.

“La infinitat de vegades que arribem estan tenint poc premi de moment” – Ibai Gómez

En aquest sentit, i demanat al respecte, ha reconegut que la confiança en ‘Lauti’ de León, qui últimament ha perdut la titularitat, continua intacta. “Qui ha fet un gran pas endavant és Manu [Nieto], amb diferència el jugador amb més gol de l’equip”, ha assenyalat Gómez, d’aquí que sigui ara el davanter inicial. Amb tot, ha apuntat que la decisió de la titularitat respon a “qüestions de moltes fases del joc, no només pel gol”, aspecte en el qual l’uruguaià i Aitor Uzkudun “han de créixer”.

Demà, al davant, els de Sergi Guilló, que al seu estadi també han vist una sola vegada la derrota. Així i tot, venen de caure el dimecres a Anoeta. “Les sensacions seves no van ser bones, i les nostres, davant el Cadis, sí”, ha incidit l’entrenador dels pirinencs, tot indicant que aquest ha de ser el seu punt de partida. Per fer-los front, compta amb la plantilla al complet i un autobús d’aficionats que s’hi desplaçarà demà a primera hora del matí. “Estic agraït que vinguin i donin suport”, ha explicat, recordant que a Encamp les xifres ja són bastant fixes –entre 3.000 i 3.300 espectadors– i mostrant-se content perquè la gent “s’hi vagi enganxant”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Els taxistes es reuniran aquest dilluns amb Forné i no tanquen la porta a una vaga si la trobada no és del tot fructífera
La Policia ‘protegirà’ el combinat d’Israel a petició de la delegació tot i que no hi cap acció de protesta prevista
Els propietaris d’Ordino mantenen la voluntat d’impugnar la ratificació del POUP per “defensar les nostres terres”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Plaza considera que “encara no hem jugat com estem entrenant” abans de rebre a l’Unicaja d’Ibon Navarro
  • Esports
Roger Puig decideix posar punt final a la seva relació amb la FAE buscant mantenir el seu staff des de fa més de 10 anys
  • Esports
Álvarez anuncia canvis en el reglament per evitar nous casos com el del Pas de la Casa i millorar la transparència
Publicitat
Entrevistes esportives
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu