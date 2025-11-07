L’FC Andorra visita El Alcoraz disposat a simular, lluny del seu feu, el bon equip que és a casa: “Som molt més fiables”

Dos conjunts en mala dinàmica es veuran demà les cares (16.15 hores) a El Alcoraz. Osca i FC Andorra, 17è i 12è, amb quatre i cinc partits seguits sense conèixer la victòria, respectivament. Els tricolor, encoratjats per una cinquantena d’aficionats, volen replicar fora de casa les sensacions que deixen al seu feu, on porten dos duels sense encaixar –i en els quals tampoc han anotat– i on només han perdut en una ocasió des de principi de curs. “L’objectiu és ser el mateix equip que estem aconseguint ser a casa”, ha citat aquest matí Ibai Gómez, reconeixent que al Nou Estadi de la FAF “som molt més fiables” i que ara això s’ha de traduir lluny del Principat.
Els precedents, però, no són gens bons, ja que en els últims dos desplaçaments han perdut 4-1 contra el Màlaga i 3-0 contra el ‘Sanse’, el filial de la Reial Societat. Així, el tècnic basc ha reconegut que cal incidir a les dues àrees, sobretot la contrària. “La infinitat de vegades que arribem estan tenint poc premi de moment”, ha citat, incidint que quan arribes tantes vegades a porteria rival, “arribarà un moment que comencin a entrar”. “Tant a nivell individual com col·lectiu és que hi hagi un dia encertat”, ha afegit.
En aquest sentit, i demanat al respecte, ha reconegut que la confiança en ‘Lauti’ de León, qui últimament ha perdut la titularitat, continua intacta. “Qui ha fet un gran pas endavant és Manu [Nieto], amb diferència el jugador amb més gol de l’equip”, ha assenyalat Gómez, d’aquí que sigui ara el davanter inicial. Amb tot, ha apuntat que la decisió de la titularitat respon a “qüestions de moltes fases del joc, no només pel gol”, aspecte en el qual l’uruguaià i Aitor Uzkudun “han de créixer”.
Demà, al davant, els de Sergi Guilló, que al seu estadi també han vist una sola vegada la derrota. Així i tot, venen de caure el dimecres a Anoeta. “Les sensacions seves no van ser bones, i les nostres, davant el Cadis, sí”, ha incidit l’entrenador dels pirinencs, tot indicant que aquest ha de ser el seu punt de partida. Per fer-los front, compta amb la plantilla al complet i un autobús d’aficionats que s’hi desplaçarà demà a primera hora del matí. “Estic agraït que vinguin i donin suport”, ha explicat, recordant que a Encamp les xifres ja són bastant fixes –entre 3.000 i 3.300 espectadors– i mostrant-se content perquè la gent “s’hi vagi enganxant”.