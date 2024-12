L’FC Andorra s’imposa amb claredat a l’Amorebieta i tanca l’any invicte a casa

L’FC Andorra ha acomiadat l’any 2024 amb una victòria sòlida que el reafirma en les posicions capdavanteres de la taula. Els tricolor, invictes a l’Estadi Nacional durant aquesta primera volta, han superat l’Amorebieta amb gols de Lautaro en el primer temps i Josep Cerdà a la represa, en un partit que han dominat amb autoritat.

Els de Ferran Costa han sortit amb empenta i han generat la primera gran ocasió abans del minut 10, quan Álvaro Martín ha quedat sol davant el porter visitant, però no ha aconseguit transformar l’u contra u. Cinc minuts després, Lautaro ha aprofitat una pilota morta a la frontal per connectar un xut ajustat al pal, inabastable per al porter rival, que ha significat l’1-0.

Amb el marcador a favor, els tricolors han continuat controlant el partit, tot i un ensurt en forma de ràpida transició de l’Amorebieta que ha acabat amb un xut al pal. Tot i això, l’FC Andorra ha continuat creant ocasions clares, especialment a través d’Álvaro Peña, Alende i Manu Nieto, sense aconseguir ampliar l’avantatge abans del descans.

A la segona meitat, els visitants han intentat avançar línies, però la solidesa defensiva andorrana no ha deixat espais per a sorpreses. Al contrari, els locals han sentenciat ràpidament el duel. Primer, un defensa basc ha evitat el gol de Manu Nieto després d’una bona centrada de Molina, però al minut 57, Josep Cerdà ha culminat una brillant jugada de transició liderada per Lautaro per establir el 2-0.

Amb el partit pràcticament decidit, l’FC Andorra ha continuat generant perill. Pau i Lautaro han estat a punt de marcar en una doble ocasió, i Almpanis ha enviat als núvols una rematada després d’un bon xut d’Álvaro Martín. Tot i les oportunitats, el marcador ja no s’ha mogut i el triomf ha quedat segellat amb un solvent 2-0.

Amb aquesta victòria, l’FC Andorra tanca una primera volta gairebé perfecta com a local, mantenint-se invicte a l’Estadi Nacional i consolidant-se en la lluita per les posicions capdavanteres de la lliga.