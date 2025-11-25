Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'FC Andorra s'entrena des del diluns amb l'staff interí. | @FCANDORRA
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol - LaLiga Hypermotion

L’FC Andorra cau en zona de descens mentre prepara el duel contra l’Sporting de Gijón amb els tècnics interins

El club continua en la cerca del nou tècnic i, tot i que segons fonts consultades per aquest mitjà, hi ha hagut molts oferiments, no hi ha excessiva pressa

Sense el substitut d’Ibai Gómez encara confirmat, els factors externs a l’FC Andorra no acompanyen la situació. I és que l’equip tricolor ha caigut per primera vegada aquesta temporada a la zona de descens. La victòria de la Reial Societat B davant el Valladolid (3-1), en el duel que tancava la jornada 15, ha provocat que el conjunt andorrà se situï en la 19a posició, és a dir, entre els quatre equips que, si la competició acabés avui, baixarien a Primera RFEF. Un fet que, ara per ara no es alarmant, ja que entre la zona de descents i la vuitena posició només hi ha quatre punts de diferència.

Per qüestions de calendari, aquesta situació s’ha produït dos dies després de la desvinculació d’Ibai com a tècnic. D’aquesta manera, l’equip ha caigut en descens pels resultats aconseguits amb ell al capdavant, però ho ha fet de manera oficial aquest passat dilluns, ja sense el tècnic a càrrec.

La victòria de la Reial Societat B davant el Valladolid ha fet caure als tricolor a la 19a posició de la classificació

Així, des d’aquest dilluns el conjunt pirinenc ja prepara el següent partit, corresponent a la 16a jornada, contra l’Sporting de Gijón, el qual es disputarà a ‘El Molinón’ el pròxim divendres a les 20.30 hores. I ho fa amb el cos tècnic interí al capdavant de les sessions. De fet, des del club s’apunta que per al duel de divendres seran els membres d’aquest staff els qui dirigiran l’equip, ja que són ells qui estan preparant l’enfrontament. Es tractaria, doncs, del team manager, Carlos Manso —antic assistent de Ferran Costa primer i de Beto Company després—; del preparador físic, Aitor Yeto; i de l’analista, Franco Gross.

Un moment de l’entrenament de dilluns amb l’staff interí al cap davant. | @FCANDORRA
Amb molts oferiments, però sense pressa per part del club

Així doncs, res fa pensar que el nou entrenador pugui arribar abans del partit de divendres. En aquest sentit, fonts consultades per aquest mitjà indiquen el club no té cap urgència en prendre una decisió, ja que no volen precipitar-se. Aquestes mateixes fonts indiquen que els oferiments d’entrenadors no han faltat, motivats principalment pel bon inici de temporada que va fer l’equip.

Per tant, des del club s’ho prenen amb calma primer de tot, pel motiu tot just esmentat, i segon, per la qüestió econòmica. Cal recordar que el límit salarial per aquesta temporada és de 6.461.000 milions d’euros, sent el tercer límit de la categoria més baix, només per damunt de Granada i Almeria.



