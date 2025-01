Lezkano: “És un partit a casa i això el fa el doble d’important. Volem tornar a recuperar el nostre joc vistós”

Després d’un MoraBanc Andorra certament tocat anímicament per perdre dijous al Bilbao Arena, els homes de Natxo Lezkano es retroben amb la seva afició a la Bombonera per posar terra pel mig i insuflar bones sensacions per arribar el millor possible al mig tram de temporada. Per aquest motiu, avui s’hauran de mesurar davant un Río Breogán que recau a la penúltima posició (20.45 hores). A més, són justament dos equips que venen en la mateixa dinàmica, després d’engolir dues agries derrotes. Però aquest factor no enganya a un tècnic dels andorrans que aquesta tarda ha passat per roda de premsa per analitzar les possibilitats del seu conjunt en el qual es preveu com un duel per la supervivència.

“Se’ns va escapar l’altre dia un partit que era realment important per a nosaltres. No som aliens al que passa a la classificació, i tots els nostres rivals donen el màxim en cada xoc. Hem analitzat una mica al CB Breogán i tot i que a vegades els partits a casa se’ns posen costa amunt, donarem el màxim per guanyar-lo“, ha estipulat un Lezkano que espera millorar els resultats de cara al tancament d’aquesta primera volta. Ha titllat així el xoc d’aquest vespre “de doblement important” pel fet de jugar-se a casa i ha raonat que han perdut gran part dels enfrontaments a la Bombonera a causa de la magnitud i el nivell dels equips visitants, els quals “molts d’ells es troben en aquests moments a la part més alta de la taula“.

Donar una alegria a l’afició i fer rugir la Bombonera és el que el tècnic basc troba a faltar i el joc “alegre i vistós” que exhibien els blaus a principi de temporada, el qual s’ha anat diluint amb el pas de les jornades. Un partit a casa amb un rival bastant assequible vista la seva posició, i en la qual, per a Lezkano, és fonamental tornar a portar el “bon espectacle i goig” que sentien en els primers compassos de temporada, unificant així a uns aficionats d’Andorra que només desitgen tornar a guanyar al seu feu. Estem en dates especials, i això motiva a un MoraBanc il·lusionat que espera extreure aquest vespre el màxim profit per jugar a la seva pista.

Repassant les baixes, Lezkano ha recordat que Kuric es mantindrà al marge per uns dies més, “a menys que es recuperés molt de pressa”, que no és el que es preveu. Nacho Llovet, ha concretat, també treballa per “recuperar-se i tornar com més aviat millor”, afirmant a la vegada que entrarà en la convocatòria d’avui, mentre que Rafa Luz continua en la infermeria. Per acabar, l’entrenador del combinat del Principat ha fet entendre que mantenir en els 40 minuts “un ritme i a un nivell de concentració alt resulta complicat” i més en la primera categoria, sabent que alguns rivals “tenen més qualitat”, tot i que han competit molt bé amb alguns d’ells, però que davant el repte d’avui, només es contempla la victòria.