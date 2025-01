L’esperit està, però cal trobar més solucions per poder competir amb la màxima garantia

El MoraBanc Andorra va caure ahir davant Surne Bilbao per una diferència de vuit punts (82-74), tot i haver gestat una bona segona part que no va ser suficient per capgirar un marcador que els locals van posar al seu abast durant els primers 20 minuts. La derrota, lògicament i com no pot ser d’un altre manera, ha afectat l’estat anímic de la plantilla del Principat per no poder batre a un rival que empatava amb els mateixos punts a la taula i amb el qual s’hagués pogut avançar alguna posició. 5 victòries i 9 derrotes és el recompte global que deixa fins ara la temporada d’un BC MoraBanc que necessita més fer-se més gran en partits com el d’ahir o en el darrer xoc viscut a la Bombonera enfront el CB Canarias.

Sobre això, ha contestat en roda de premsa l’entrenador del conjunt andorrà, Natxo Lezkano, qui ha vist un clar factor causant de la derrota: la falta d’encert dels seus en els tirs de camp a la primera meitat. Aquest aspecte, remarca, ha generat una certa “frustració” en els tiradors que també ha repercutit en la defensa, mentre que davant la situació adversa, també ha indicat, els seus “s’han fet més grans i han tret el caràcter necessari per intentar remuntar”. No s’ha pogut consumar dita gesta i el tècnic basc ha reconegut que “el rival ha merescut guanyar” en haver contrarestat millor els tempos del duel.

Un altre de les estadístiques demolidores és que l’Andorra només ha encistat 3 de 22 tirs de tres que ha intentat, una dada que a Lezkano li ha sorprès certament tenint en compte que són “l’equip de la categoria amb millor percentatge des de la línia exterior” i que amb tan poc encert evidentment “no es pot guanyar a cap rival” que estigui una mica més inspirat. A més, ha recordat que la baixa d’últim moment de Kyle Kuric ha perjudicat el seu quadre en aquest sentit, tot i no ser “l’únic factor” de la baixada de ritme i que quan un no pot encistellar per damunt de la mitja, “ha de millorar en altres aspectes”.

Finalment, el dirigent dels tricolor ha mencionat que l’aspecte defensiu “ha d’intensificar-se” en moments quan no surten els tirs de camp i que per això, cal intentar “controlar i lidiar amb la frustració i treure així el màxim nivell”. És aquest “saber estar” el que necessiten els blaus de cara a una segona ronda del campionat que aviat iniciarà i que en el cas de perdre demà davant Río Breogán, l’Andorra doblegaria les derrotes en comparació a victòries. El punt positiu, que demà es retroben amb l’afició d’una Bombonera que creurà fins al final per fer que això no passi.