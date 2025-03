Afer amb l'estadi

L’Executiu reitera l’estadi encampadà de la FAF com la millor opció perquè l’FC Andorra continuï al país

Bonell recorda que "el fet de no tenir notícies no vol dir que no s'avanci", ja que "aquests temes és millor portar-los amb la calma i discreció necessària"

El fulletó sobre el futur estadi per a l’FC Andorra sembla que no té fi, en gran part perquè no s’avança –almenys públicament–, o si es fa, és a passes molt curtes. En aquest sentit, però, Mònica Bonell, durant la presentació de les modificacions a la Llei de l’Esport, ha recordat que “el fet de no tenir notícies no vol dir que no s’avanci”, doncs moltes converses no es fan públiques perquè “aquests temes és millor portar-los amb la calma i discreció necessària”.

De totes maneres, no hi ha cap novetat, i la ministra titular d’Esports ha reiterat que acompanyaran l’FC Andorra i la Federació Andorrana de Futbol (FAF) perquè puguin arribar a una entesa, “la qual avui dia ningú ha dit que no sigui possible”, ja que continuen considerant l’aterratge a Encamp de l’entitat encapçalada per Gerard Piqué com la millor opció perquè continuï al país.

D’altra banda, i demanada per la subvenció atorgada al club tricolor envers les ajudes a l’esport professional, de 500.000 euros, Bonell ha comentat que es tracta de la mateixa xifra que l’exercici anterior tot i estar en una categoria inferior perquè “els hem de continuar acompanyant”. “Una temporada fluixa no només la pot tenir un club, sinó també un esportista individual, i la subvenció no s’ha de veure afectada”, ha afegit.