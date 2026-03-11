Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Thomas Carrique, entrenant al Comunal. | @FCANDORRA
Pol Forcada Quevedo
Ajudes a l’esport professional

L’Executiu incrementa en 350.000 euros l’ajuda a l’FC Andorra, que aquest any 2026 arriba als 850.000 euros

Per la seva part, el MoraBanc Andorra manté l'ajut en 1.150.000 euros, precisament el mateix import que se li va atorgar el curs passat

L’FC Andorra rebrà enguany 350.000 euros més per part de Govern, una xifra que s’enfila 850.000 euros totals, corresponents a les ajudes a l’esport professional. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, un atorgament per l’interès nacional que suposa la participació de l’equip a la Liga Hypermotion, el segon nivell del futbol espanyol. Per la seva part, el MoraBanc Andorra manté l’ajut en 1.150.000 euros, precisament el mateix import que se li va atorgar el curs passat, per la seva participació en l’ACB.

D’altra banda, l’Executiu ha donat el vistiplau a l’obertura de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a les federacions i clubs històrics d’aquest 2026. En aquest sentit, cal recordar que el pressupost és de 4,5 milions d’euros, dels quals el 58% ja es va avançar al mes de gener “amb l’objectiu de facilitar la liquiditat de les entitats durant els primers mesos de l’any i abans no es resol la convocatòria anual, prevista per al maig”, han citat. Per tant, en aquesta convocatòria s’atorgaran els 2.288.368,91 euros restants. La data límit de presentació de les sol·licituds, han informat, és l’1 d’abril a les 23.59 hores.

