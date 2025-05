Vòlei

Les seleccions de vòlei intensifiquen la preparació en una fase decisiva de cara els Petits Estats

La parella masculina de vòlei platja, amb Folguera i Bernal, participarà aquest cap de setmana en la tercera prova del Circuit Regional Asturià

El vòlei andorrà es troba immers en una fase decisiva de preparació per als Jocs dels Petits Estats. Aquest cap de setmana, tant les seleccions de pista com la parella de vòlei platja afronten jornades clau d’activitat amb amistosos i competicions que els permeten continuar guanyant ritme i cohesió.

En aquest sentit, el combinat masculí, dirigit per Adrián Garrido, va iniciar els entrenaments durant la Setmana Santa amb un primer amistós a Arenys de Mar. Aquest dissabte afronta un nou partit de preparació davant el Club Sant Martí, conjunt de la Lliga Nacional espanyola. “Estem motivats, amb moltes ganes i intentarem donar el millor possible”, ha assegurat el tècnic. Cal apuntar que aquest conjunt no competia en format de selecció des de feia diverses temporades, i aquesta nova etapa ha generat il·lusió entre els jugadors. “Hem començat tard a entrenar, però estem agafant bones sensacions”, ha explicat el capità Christian Salvador, qui també ha remarcat la bona sintonia del grup.

Pel que fa a la selecció femenina, també sota la direcció de Garrido, el cap de setmana inclou dos amistosos a Lleida. L’equip s’enfrontarà al sènior B i al juvenil A, en una doble prova per continuar polint detalls abans del debut als Jocs. “Ens serveix per a la preparació per als Jocs”, ha apuntat l’entrenador.

Folguera i Bernal, al Regional Asturià

Paral·lelament, la parella masculina de vòlei platja, formada per Xavier Folguera i Abel Bernal, ha iniciat els entrenaments conjunts a Andorra. El tàndem es prepara per tornar a competir internacionalment i participarà aquest cap de setmana en la tercera prova del Circuit Regional Asturià de Vòlei Platja 2025, la qual tindrà lloc a La Franca. Folguera, qui arriba després d’una exigent temporada amb el Melilla Sport Capital a la Superlliga espanyola, valora molt positivament les primeres sessions: “Portem set o vuit dies entrenant junts, entre Ordino i el Parc Central, i cada dia ens trobem millor”.