Les parròquies i els esports del Jocs dels Petits Estats

Ja donat per acabat el 2024, ens trobem també a poc menys de sis mesos per donar el tret de sortida als Jocs dels Petits Estats d’Europa que acollirà Andorra del 26 al 31 de maig. Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro, San Marino, Xipre i, evidentment, el Principat, es tornaran a trobar per dur a terme la competició multiesportiva després de fer-ho l’any 2023 a Malta. En total, el país acollirà fins a 19 esports, els quals es dividiran per les diferents parròquies sent la capital quina aculli el major nombre i Ordino, Sant Julià de Lòria i Canillo, les que menys.

Així, Andorra la Vella serà escenari de fins a 10 esports. L’atletisme es durà a terme a l’Estadi Comunal Joan Samarra, mentre que el Pavelló de Govern acollirà el bàsquet 5×5. Al Centre Esportiu dels Serradells es farà la natació i la natació artística, així com la gimnàstica rítmica i la gimnàstica artística, a més del tir de precisió. En darrer lloc, la parròquia acollirà el ciclisme de carretera, el tennis es durà a terme al Princiesport i el vòlei platja al Parc Central.

A Escaldes-Engordany, el bàsquet 3×3 es farà al Prat del Roure i el judo al poliesportiu del Prat Gran. A la parròquia també hi haurà el menjador. A Encamp, el Complex Esportiu i Sociocultural serà l’escenari del vòlei pista i Prada de Moles, del rugbi de 7. Pel que fa a la Massana, el tir al plat es durà a terme al camp de tir del Pla de Borràs i al Bike Park de Pal Arinsal, la prova de BTT.

Les tres parròquies amb menys proves, només una a cada una, són les tres esmentades anteriorment. Doncs, la contrarellotge de ciclisme es farà a El Serrat, el karate al LAUesport i el tennis taula a l’Edifici Perecaus.