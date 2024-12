Les Andbank GSeries coronen a Nani Roma, Marc Batlle, Maxime Emery i Charlie Freard

Mig centenar de pilots han estat partícips, aquest cap de setmana, al Circuit Andorra – Pas de la Casa, del començament de les Andbank GSeries 2024-2025. La G1 ha estat marcada per un èxit rotund d’inscrits, que han ocupat gairebé tota la graella disponible per a la cita inaugural de la temporada, en la qual han competit pilots de primer nivell, repartits entre les quatre categories que componen aquesta nova edició del certamen andorrà de carreres sobre gel.

La categoria reina del campionat ha tornat a l’acció aquest cap de setmana amb victòria per a Nani Roma, qui ha tornat de la millor manera possible al certamen. Pocs dies abans de viatjar a Aràbia Saudita per emprendre la seva nova aventura amb Ford Perfomance, el bicampió del Dakar ha volgut tornar a experimentar el pilotatge del Giand. El jove andorrà Álex Español, representant oficial d’Opel Espanya en un certamen internacional com és l’ADAC Opel Electric Rally Cup, ha ocupat la segona plaça de la categoria principal, intercalant-se al podi entre dos pilots dakarians Nani Roma i Albert Llovera, qui ha retornat també a les Andbank GSeries, quallant un tercer lloc.

La categoria SpeedCar, la gran novetat de les Andbank GSeries 2024-2025, ha arrencat amb ple d’inscrits, abastant un elenc de pilots d’un ampli rang d’edat, procedents majoritàriament de l’autocross. Un referent d’aquesta especialitat com és Marc Batlle ha guanyat la primera cita, en la qual han estat presents els vehicles construïts per l’estructura de l’experimentat Delfín Lahoz. La seva companya d’equip, Ares Lahoz, ha estat la millor dona classificada a la G1, que ha completat tercera, per darrere del segon classificat, Borja González.

El francès Maxime Emery ha aconseguit el primer triomf de la temporada entre els Side by Side, una altra de les categories més espectaculars de les Andbank GSeries 2024-2025. Els espanyols Nacho Gómez i Jesús Cucharrera han completat el podi de la G1, on el pilot oficial de Yamaha Espanya, Miquel Prat, ha debutat amb un quart lloc.

El Clio Ice Trophy ha començat també amb lideratge per a un pilot francès, Charlie Freard, qui s’ha imposat en la cita inaugural de la monomarca d’Alpine Racing al campió de la seva tercera edició, Antonio Otero, l’espanyol més ben classificat aquest cap de setmana entre els Renault Clio Rally5. Un altre dels competidors procedents del país veí, Baptiste Panissié, protegit del dakarià Nasser Al-Attiyah al Clio Trophy France Terre de ral·lis, ha obtingut el tercer lloc entre els 16 pilots que s’han inscrit.