La sub17 femenina torna a brillar per cloure invicta el Preeuropeu i en segona posició de grup

La selecció sub17 femenina ha tancat la darrera jornada del Preeuropeu de la categoria imposant-se a Israel per la mínima a l’Estadi Nacional. A les de Jordi Pujol només els ha fet falta un gol de Carla Ber al primer minut de partit per tornar a sumar els tres punts i cloure invictes la cita. Tot i això, no han acabat primeres del grup B3. Bielorússia –amb qui van empatar a la jornada d’obertura– és el combinat que ha ocupat aquesta plaça sense haver perdut tampoc cap matx, però amb millor diferència de gols, ja que avui s’han imposat 0-8 a Albània.

Per la seva part, el combinat masculí, després d’obrir el Preeuropeu amb un empat sense gols contra Kosovo, avui ha perdut per la mínima davant l’amfitrió, Xipre. Els de Filipe Busto s’han vist superats, i a l’hora de partit han encaixat una diana d’Antreas Mavroudis. Els tricolor, que dijous s’enfrontaran a Moldàvia (14.00 hores), són tercers del grup B4 amb un punt, per sobre dels moldaus, amb zero, i darrere dels kosovars amb quatre i els xipriotes amb sis.