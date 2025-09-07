La Pyrenees Stage Run 2025 finalitza a Salardú després de set etapes i més de 200 quilòmetres

La Pyrenees Stage Run (PSR) ha posat punt final a l’edició 2025 després de set etapes i més de 200 quilòmetres pels Pirineus. La meta, situada a Salardú, s’ha convertit en una gran celebració marcada per l’emoció, el companyerisme i la satisfacció dels equips participants.
Aquesta edició ha destacat per la diversitat internacional, amb corredors de 22 països, i per la notable presència femenina, que ha assolit el 35% del total. La competició ha demostrat novament que és molt més que una prova esportiva, consolidant-se com una experiència compartida de muntanya i amistat.
La cinquena etapa, entre Arinsal i Ribera de Cardós, ha estat la més llarga i exigent, amb 40 quilòmetres i un desnivell considerable que ha portat els corredors pel Parc Natural de l’Alt Pirineu. Posteriorment, el recorregut fins a Esterri d’Àneu ha servit per estabilitzar les classificacions i ha ofert als participants l’oportunitat de gaudir d’uns paisatges espectaculars.
La meteorologia ha acompanyat durant tota la setmana, amb temperatures fresques a les cotes altes i cels clars que han permès contemplar panoràmiques úniques dels cims pirinencs.
Finalment, l’última jornada entre Esterri d’Àneu i Salardú ha estat una de les més tècniques. Els participants han superat trams de blocs de roca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici abans de creuar la línia d’arribada. L’alegria de completar el repte ha posat punt final a una setmana que ha combinat esport, natura i convivència.