Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Participants de la Pyrenees Stage Run. | Paula Padilla
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Celebració final als Pirineus

La Pyrenees Stage Run 2025 finalitza a Salardú després de set etapes i més de 200 quilòmetres

La cursa ha reunit participants de 22 nacionalitats, amb un 35% de presència femenina, i ha combinat competició, amistat i experiència col·lectiva

La Pyrenees Stage Run (PSR) ha posat punt final a l’edició 2025 després de set etapes i més de 200 quilòmetres pels Pirineus. La meta, situada a Salardú, s’ha convertit en una gran celebració marcada per l’emoció, el companyerisme i la satisfacció dels equips participants.

Aquesta edició ha destacat per la diversitat internacional, amb corredors de 22 països, i per la notable presència femenina, que ha assolit el 35% del total. La competició ha demostrat novament que és molt més que una prova esportiva, consolidant-se com una experiència compartida de muntanya i amistat.

La cinquena etapa, entre Arinsal i Ribera de Cardós, ha estat la més llarga i exigent, amb 40 quilòmetres i un desnivell considerable que ha portat els corredors pel Parc Natural de l’Alt Pirineu. Posteriorment, el recorregut fins a Esterri d’Àneu ha servit per estabilitzar les classificacions i ha ofert als participants l’oportunitat de gaudir d’uns paisatges espectaculars.

La meteorologia ha acompanyat durant tota la setmana, amb temperatures fresques a les cotes altes i cels clars que han permès contemplar panoràmiques úniques dels cims pirinencs.

Finalment, l’última jornada entre Esterri d’Àneu i Salardú ha estat una de les més tècniques. Els participants han superat trams de blocs de roca al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici abans de creuar la línia d’arribada. L’alegria de completar el repte ha posat punt final a una setmana que ha combinat esport, natura i convivència.

Comparteix
Notícies relacionades
La Generalitat de Catalunya amplia l’idCAT Mòbil amb WhatsApp per catalans que resideixen a l’exterior
Pere Betriu remarca que rejovenir el parc automobilístic depèn de la compra de vehicles nous
Mònica Doria ha tancat la Copa del Món de caiac cross amb un onzè lloc a la classificació general

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Koldo Álvarez destaca que “no hem entrat al partit com volíem” després del 2-0 contra Anglaterra
  • Esports
El Barça supera el Paris Basketball per la mínima en un amistós d’Eurolliga disputat a Encamp
  • Esports
Cardelús tanca onzè a Magny-Cours i suma punts importants al Campionat del Món de Supersport 2025
Publicitat
Entrevistes esportives
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu