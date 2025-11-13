Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Imatge de la sessió d'aquest dijous. | Sergi Pérez / Consell General
Pol Forcada Quevedo
  • Esports
Modificació legislativa

La paritat en les federacions i la base, els eixos de les modificacions aprovades per unanimitat a Llei de l’Esport

El Comitè Olímpic Andorrà i les federacions hauran de tenir un màxim del 60% de persones d'un mateix sexe en les seves juntes directives

El Consell General ha aprovat per assentiment la modificació de la Llei de l’Esport. Una modificació que, tal com ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, “no canvia l’esperit de la que es va aprovar l’any 2018”, sinó que la consolida i l’adapta a una realitat que ha evolucionat en molt pocs anys fent que l’esport sigui “més professional, més inclusiu i més exigent”. Entre les principals novetats, es troba la paritat: “S’ha reforçat l’impuls a la presència de les dones en els òrgans de govern de les diferents entitats”. Així, el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i les federacions hauran de tenir un màxim del 60% d’un sexe en les seves juntes directives.

S’introdueixen modificacions tècniques per dotar l’AGAD amb més eines i reforçar el seu alineament amb els estàndards internacionals

Un altre dels punts destacats té relació amb la base, “el pilar del nostre model esportiu”, ha comentat la mandatària. En aquest sentit, la nova legislació “introdueix la seva promoció com a criteri per a l’atorgament de subvencions”. Val a dir que també es contempla l’actualització del règim de les Societats Anònimes amb Objecte Esportiu (SAOE), amb la llei subratllant que aquesta professionalització ha d’anar acompanyada del compromís amb l’esport de base. En aquest cas, Bonell ha recordat que les SAOE permeten als clubs “que participin en competicions oficials desenvolupar-se amb més autonomia i estabilitat”.

Quant a la protecció dels menors, la llei hi incideix “de manera especial”. “Les entitats hauran d’implementar mecanismes per prevenir i detectar situacions de vulnerabilitat”, per la qual cosa hauran de nomenar un delegat (o delegada) encarregat de què es doni complement als protocols. D’altra banda, també s’ha fet esment que s’introdueixen modificacions tècniques per dotar l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) amb més eines i reforçar el seu alineament amb els estàndards internacionals.

Fundació de l’Esport

Un dels punts que ha portat cua ha estat en relació amb la Fundació de l’Esport, un instrument pensat per professionalitzar la gestió i garantir una distribució objectiva de les subvencions. Avui dia, a punt de fer set anys des de l’aprovació de la Llei de l’Esport –desembre del 2018–, no s’ha arribat a constituir “perquè els responsables del Ministeri [d’Esports] i de la secretaria d’Estat, d’aquesta i de l’anterior legislatura, han constatat que ara per ara no és necessària”, ha mencionat Bonell. Amb tot, la modificació legislativa manté la possibilitat de crear aquesta fundació en un futur, “però la deixa amb un caràcter potestatiu”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Una quarantena de joves han participat en el programa ‘Activa’t’ des de la seva posada en marxa l’any 2021
Serrano Pentinat coneix de prop la Massana en una jornada institucional plena de trobades i gestos simbòlics
El sistema d’ensenyament superior es verificarà cada cinc anys i tindrà en compte “la participació dels estudiants”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Ibai Gómez manté la tranquil·litat en un moment de la temporada en què “són molt més importants les sensacions”
  • Esports
Ariadna Fenés, una de les referents del muntanyisme, deixa de formar part de l’estructura esportiva de la FAM
  • Esports
Andorra tanca la fase de classificació contra Albània en el comiat de Moreno: “Defensar el teu país és un orgull”
Publicitat
Entrevistes esportives
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Roger Turné
Ciclista de BTT de la FAC i La Nucía BH Coloma Academy
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu