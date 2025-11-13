La paritat en les federacions i la base, els eixos de les modificacions aprovades per unanimitat a Llei de l’Esport

El Consell General ha aprovat per assentiment la modificació de la Llei de l’Esport. Una modificació que, tal com ha esmentat la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, “no canvia l’esperit de la que es va aprovar l’any 2018”, sinó que la consolida i l’adapta a una realitat que ha evolucionat en molt pocs anys fent que l’esport sigui “més professional, més inclusiu i més exigent”. Entre les principals novetats, es troba la paritat: “S’ha reforçat l’impuls a la presència de les dones en els òrgans de govern de les diferents entitats”. Així, el Comitè Olímpic Andorrà (COA) i les federacions hauran de tenir un màxim del 60% d’un sexe en les seves juntes directives.
S’introdueixen modificacions tècniques per dotar l’AGAD amb més eines i reforçar el seu alineament amb els estàndards internacionals
Un altre dels punts destacats té relació amb la base, “el pilar del nostre model esportiu”, ha comentat la mandatària. En aquest sentit, la nova legislació “introdueix la seva promoció com a criteri per a l’atorgament de subvencions”. Val a dir que també es contempla l’actualització del règim de les Societats Anònimes amb Objecte Esportiu (SAOE), amb la llei subratllant que aquesta professionalització ha d’anar acompanyada del compromís amb l’esport de base. En aquest cas, Bonell ha recordat que les SAOE permeten als clubs “que participin en competicions oficials desenvolupar-se amb més autonomia i estabilitat”.
Quant a la protecció dels menors, la llei hi incideix “de manera especial”. “Les entitats hauran d’implementar mecanismes per prevenir i detectar situacions de vulnerabilitat”, per la qual cosa hauran de nomenar un delegat (o delegada) encarregat de què es doni complement als protocols. D’altra banda, també s’ha fet esment que s’introdueixen modificacions tècniques per dotar l’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) amb més eines i reforçar el seu alineament amb els estàndards internacionals.
Fundació de l’Esport
Un dels punts que ha portat cua ha estat en relació amb la Fundació de l’Esport, un instrument pensat per professionalitzar la gestió i garantir una distribució objectiva de les subvencions. Avui dia, a punt de fer set anys des de l’aprovació de la Llei de l’Esport –desembre del 2018–, no s’ha arribat a constituir “perquè els responsables del Ministeri [d’Esports] i de la secretaria d’Estat, d’aquesta i de l’anterior legislatura, han constatat que ara per ara no és necessària”, ha mencionat Bonell. Amb tot, la modificació legislativa manté la possibilitat de crear aquesta fundació en un futur, “però la deixa amb un caràcter potestatiu”.