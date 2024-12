La lesió de Rafa va apagar la ‘Luz’

Autocrítica i a pensar en el pròxim duel. El MoraBanc Andorra va caure per 105 a 79 contra un Barça que el mateix tècnic de conjunt tricolor va reconèixer que es va merèixer vèncer. Encara que el matx va iniciar parell, els de Joan Peñarroya van començar a alçar el vol al segon quart per acabar de fer-ho a partir de la lesió de Rafa Luz, a mitjans del tercer. “Hem plantejat bé el partit”, deia Lezkano després en roda de premsa, lamentant que amb la baixa del brasiler “hem col·lapsat i hem jugat de manera errònia”.

Les pèrdues i els rebots van acabar de castigar del tot als pirenaics. “Si perds tantes pilotes contra qualsevol equip, perds, i si jugues contra el Barça, ho fas de molt”, va asserir el de Portugalete, afegint que van tenir moments en els quals en l’aspecte mental es van enfonsar i els ‘culers’ “ens han castigat amb l’equipàs que són”.

La de Luz no és ni de lluny la primera baixa dels tricolor aquest curs, i el base se suma ara a la de Jerrick Harding, Shannon Evans i Nacho Llovet. “Sempre intentem lluitar amb el tema de les lesions i intentem que als jugadors no els afecti, però de vegades és complicat”, va dir l’entrenador basc, reiterant que han de mantenir aquest conflicte des d’un vessant positiu. “No ha de servir d’excusa per deixar-nos portar, sinó per donar la millor versió passi el que passi”, va finalitzar.

La Lliga Endesa no s’atura. Aquest dissabte, a casa (20.45 hores), els andorrans tenen una nova oportunitat per imposar-se, cosa que no fan des de finals d’octubre contra el Granada. El rival serà el Tenerife de Giorgi Shermadini, equip que ha perdut en els dos darrers partits que ha jugat com a visitant.