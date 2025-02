La Dynafit Andorra Skimo d’aquest 2025 podria ser l’última

El canvi climàtic no perdona, i si l’any passat la Dynafit Andorra Skimo ja es va haver de cancel·lar per la manca de precipitacions, enguany pel mateix motiu ha hagut de canviar de recorregut i podria ser l’última que se celebra. Així ho ha indicat el director de la prova, Gerard Riart: “La nostra idea amb la cita és fer la volta al país en quatre etapes, és un somni que tenim, però la realitat és la que és”. També ha esmentat que no volen ser pessimistes i que una vegada finalitzi l’edició d’aquest 2025, en la qual “posem tots els esforços”, es reuniran per avaluar si es manté la Dynafit com fins ara, si fan un canvi d’estratègia o es deixa de dur a terme.

La cita tindrà lloc aquest cap de setmana, i tal com s’ha mencionat, la poca neu ha obligat la direcció a passar al ‘pla B’. Aquest es tradueix en canvis en les Skimo sis, vuit i 10, les quals no començaran a la cota 2.000 de Naturland per fer-ho des de Grau Roig i la Vall d’Incles. Segons ha indicat Riart, hi haurà entorn 480 inscrits: amb un 20,3% d’andorrans, un 66,3% d’espanyols i un 13,4% de la resta d’Europa. Del total d’aquestes xifres, un 61% representa gent que repeteix experiència davant un 39% novells, i es comptarà amb tres corredors ‘legends’ –participants en totes les edicions–.

Entrant al detall, i amb la seguretat dels esportistes com a prioritat, el dissabte començarà a les 08.30 hores amb la cursa sis i la primera etapa de la vuit i la 10, amb sortida i arribada a Grau Roig en un traçat d’uns 20 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell positiu. L’endemà, des de la Vall d’Incles i a les 08.30 hores, s’iniciarà l’Skimo quatre i la segona etapa de la 10, un tram de 26 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell que clourà a Arcalís. El mateix diumenge tindrà lloc la carrera dos i la segona etapa de la vuit, engegant-se al pàrquing del Puntal (10.30 hores) recorrent 14 quilòmetres i 1.050 metres de desnivell fins a arribar a Arcalís. Amb tot, cal apuntar que la cursa dos i 10 seran puntuables per a la Copa d’Andorra d’esquí de muntanya.

Durant la roda de premsa, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assenyalat que la Dynafit Andorra Skimo “és una de les cites imprescindibles de la disciplina”. “És un referent al sud d’Europa […] Molt important per la marca Andorra”, ha afegit, tot confiant a poder continuar-la fent els pròxims anys. En aquest sentit, la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao, ha lamentat que la sortida no pugui ser a Naturland tot i estar “encantats de donar suport a un projecte de país”.