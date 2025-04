Cita continental

La ciutadania bateja la mascota dels Jocs dels Petits Estats amb el nom de Valiret

També s'ha presentat el peveter i la torxa olímpica, la qual no farà cap recorregut pels carrers i arribarà directament a l'Estadi Nacional

A 28 dies per donar el tret de sortida als Jocs dels Petits Estats, a poc a poc es van coneixent els darrers detalls d’una cita que tornarà a Andorra després de 20 anys. Avui ha estat el torn de tres aspectes cabdals que des de l’organització han apuntat que “simbolitzaran els valors d’aquesta edició”: el nom de la mascota, la torxa i el peveter. Pel que fa al primer cas, l’escollit ha estat Valiret.

“Hi ha hagut un debat a xarxes”, ha comentat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, fent esment que, d’entre els 1.238 vots rebuts, el nom de Valiret n’ha tingut 534 a favor. Tal com van anunciar durant la presentació oficial de la competició multiesportiva, representa un tamarro, un ser nascut de la llegenda popular que cuida els boscos del Principat i que ara han decidit recuperar en homenatge als Jocs que el país va acollir l’any 1991, els primers, en els quals la mascota també va ser aquesta bèstia imaginària. Segons ha apuntat Cabanes, el Valiret estarà present en altres esdeveniments abans del 26 de maig, com el bàsquet o el futbol, “perquè la població el pugui gaudir”.

La torxa d’aquesta edició. | Andorra 2025

Envers la torxa olímpica, aquesta ha estat dissenyada per l’equip creatiu d’Aymara i s’inspira en el paisatge d’Andorra. De fet, el seu perfil superior evoca la silueta del Comapedrosa. A la base hi figuren els noms de les set parròquies, amb set anelles metàl·liques, i tal com ha mencionat la presidenta del Comitè Organitzador, Anna Garcia, està realitzada en acer inoxidable per representar la neu, “el nostre or blanc”.

“La flama que crema en l’interior no només representa l’esperit olímpic, sinó també la llum que guia els visitants a través dels senders muntanyosos del país […] És un recordatori de la perseverança i la connexió amb la natura“, ha completat la presidenta en relació amb la torxa, assenyalant que no farà cap recorregut pels carrers i que arribarà directament a l’Estadi Nacional, on encendrà el peveter col·locat al fons de la infraestructura concebut per l’escultor andorrà Toni Cruz.

El disseny de la torxa. | Andorra 2025