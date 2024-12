Joan Verdú, eliminat del gegant de la Copa del Món d’Alta Badia en la primera mànega

L’esquiador Joan Verdú s’ha quedat fora del gegant de la Copa del Món d’Alta Badia (Itàlia) després de cometre una errada en el tercer sector. El tricolor, que partia com un dels favorits al podi amb Marco Odermatt i Lucas Pinheiro, ha iniciat amb molt bona dinàmica, firmant la sortida més ràpida del primer sector rebaixant en 0.17 segons la marca del líder provisional, el croat Filip Zubcic. En el segon, però, ha perdut una mica de velocitat, acabant-ho amb +0.18. Ha estat en l’entrada al tercer sector on, en una corba, ha volgut aprofitar al màxim la línia per tenir més rapidesa, fet que l’ha perjudicat i l’ha fet sortir del traçat.

En la cursa, ha destacat la baixada de Zubcic (1.16.08), el qual ha arribat a rebaixar poc més d’un segon respecte al primer corredor, el suís Loic Meïllard (1.17.18), qui ha fet una baixada digna, però una mica lenta. També ha destacat el noruec Aleksander Steen Olsen amb 1.16.13, a només +0.05 de Zubcic. Per la seva banda, Marco Odermatt no ha quedat satisfet amb la primera mànega, on ha fet +0.19 respecte a la marca del croat (1.16.27) sense poder millorar cap dels seus parcials en els quatre sectors, informa l’ANA.