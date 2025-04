Automobilisme

J.M. Smörg inicia l’Iberian Supercars aquest cap de setmana a Portimão

Al volant d'un renovat BMW M4 GT4, el pilot resident enceta el certamen amb aspiracions al títol

Aquest cap de setmana comença la temporada 2025 de l’Iberian Supercars a l’Autòdrom Internacional de l’Algarve, a Portimão, i entre els protagonistes hi serà, una vegada més, el resident J.M. Smörg. Com en el curs anterior, pilotarà un BMW M4 GT4 EVO, una evolució del model amb què va competir precisament l’any passat, tot aprofitant les millores introduïdes pels enginyers de BMW M Motorsport i acompanyat novament per Javi Macías.

“Encarem amb moltes ganes aquest inici de l’Iberian Supercars, sens dubte un campionat que continua creixent i guanyant competitivitat any rere any”, ha comentat el pilot, fent èmfasi que enguany “reforcem les nostres aspiracions de lluitar pel títol” perquè compten amb un renovat M4 –millor control de tracció i nou ‘splitter’ davanter–. Les dues curses estan previstes per diumenge a les 12.50 i a les 17.00 hores, amb una durada de 50 minuts cadascuna.