Inferiors però amb la clara voluntat de competir

Després de la molt bona imatge mostrada contra Portugal, la selecció andorrana de futbol sala juga demà a les 19.00 hores la segona jornada de la ‘Main Round’ del Preeuropeu. Ho fa contra Macedònia del Nord, un rival de més rànquing contra qui també volen fer un bon partit i competir.

«És un partit difícil», ha dit el seleccionador tricolor, Talin Puyalto, fent esment que el macedoni és un combinat que darrerament ha recollit bons resultats en fases oficials, com per exemple l’empat a tres contra Itàlia o la victòria per 3-1 davant Suècia. D’altra banda, també ha destacat la seva potència física, assenyalant especialment tres individualitats «molt bones».

Amb tot això, el tècnic ha reconegut que si no estan al 200% i aconsegueixen fer «les nostres coses», serà un partit «per intentar estar fins al final». Cal recordar que els de Vasil Skenderovski van caure al primer partit davant l’altre membre del grup, Països Baixos. El resultat final va ser de 4-0 amb gols d’Ismaïl Ouaddouh i Abdessamad Attahiri i doblet d’Ayoub Boukari.