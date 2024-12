Graslaub ‘penja’ la bicicleta

Arnau Graslaub posa el punt final a la seva carrera ciclista i renuncia a competir la temporada vinent. D’aquesta manera deixarà de formar part de l’equip nacional i, en definitiva, ‘penja’ la bicicleta. La dificultat en compaginar la feina a Barcelona amb els entrenaments i la manca de motivació són les causes principals de la renúncia. Graslaub ha format part de la FAC des del 2018.

“Ha arribat l’hora de buscar altres objectius. Actualment, pel fet que treballo i estudio tinc noves ambicions a la vida. No és un tema relacionat amb el temps que li pugui dedicar o no, és un tema relacionat amb com m’omple o em deixa d’omplir una competició professional”, ha valorat el ciclista. “Sempre he tingut clar que competir és donar-ho tot i sacrificar-se al 100%. Ara mateix no sento dintre meu l’ambició ni les ganes de fer el sacrifici que correspon”, ha afegit.

Els seus orígens en el món de la bici es remunten quan el ‘descender’ tenia 4 anys, tot i que no va ser fins als 13 que es va iniciar a la competició. La vinculació del seu pare amb Pal Arinsal amb la creació del ‘sector estiu’ va propiciar la seva estima per la modalitat del descens. Com a resultats destacats, Graslaub va aconseguir classificar-se, per primera vegada, a la final del Campionat del Món de categoria absoluta, aquest 2024. Anteriorment, cal destacar el seu top3 a l’IXS Cup, en la categoria sub17, a més de ser campió d’Espanya sub17.

La federació de ciclisme ha volgut agrair “tot l’esforç i sacrifici que ha fet Graslaub per defensar els colors d’Andorra”, en aquests anys i la seva implicació.