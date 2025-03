Esquí de fons

Gina del Rio tanca una magnífica temporada amb un 14è lloc a l’esprint de la Copa del Món de Lahti

La vencedora ha estat l'alemanya Coletta Rydzek, acompanyada al podi la noruega Kristine Stavås i la suïssa Nadine Fähndrich

Gina del Rio ha posat punt final a una magnífica temporada amb una nova bona posició, doncs ha finalitzat l’esprint de la Copa del Món de Lahti (Finlàndia) en 14a posició.

L’andorrana ha estat 20a a les classificatòries amb un temps de 3’16.86, accedint a les finals. Als quarts ha quedat enquadrada dins el ‘heat’ 1, en el qual ha finalitzat tercera (3’09.28), sense poder passar de ronda. La vencedora de la prova ha estat l’alemanya Coletta Rydzek amb un crono de 3’05.64. L’han acompanyat al podi la noruega Kristine Stavås (+0.21) i la suïssa Nadine Fähndrich (+0.38).

“Estem contents amb el resultat perquè hem fet 20ns a la classificació. Després he corregut els quarts de final, en què no he pogut aplicar l’estratègia que volia, que era anar ràpid des del principi”, ha comentat la fondista, afegint que s’ha frenat una mica a la pujada i s’ha quedat enganxada amb una altra corredora. “Més tard he pogut remuntar bastantes posicions a la línia de meta […] Estic contenta per això, per haver pogut fer un bon ‘finish’ i poder estar al top15 de la Copa del Món”, ha finalitzat.

Pagès tanca el curs per lesió

Lucas Pagès, esquiador de telemark, tenia previst competir als Campionats del Món que s’estan disputant aquests dies a Les Contamines-Montjoie (França), però una caiguda el dimecres va precipitar que, finalment, hagi de donar per tancada la temporada. El tricolor va caure dimecres durant la primera cursa dels Mundials, a la primera mànega de l’esprint, i es va donar un cop al cap que no el va deixar competir a la segona baixada.