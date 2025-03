Esquí de fons

Gina del Rio escriu el seu nom a la història de l’esport andorrà amb el millor resultat assolit en esquí de fons

La fondista acaba l'esprint de la Copa del Món de Tallinn en quarta posició, superant així el resultat d’Irineu Esteve al Tour de Ski

Gina del Rio continua escrivint el seu nom als llibres d’història d’Andorra, ja que avui ha signat el millor resultat de l’esquí de fons pirenaic. Ha estat quarta a l’esprint corresponent a la Copa del Món de Tallinn, la seva penúltima cita de la temporada, la qual clourà aquest divendres a Finlàndia.

A les qualificacions, programades a les 15.00 hores, la fondista ja ha fet preveure el que seria una gran jornada, i ha estat 15a amb un temps de 2’46.86. Així, quedant entre les 30 millors, ha passat a les eliminatòries. Als quarts de final ha passat com a segona del seu ‘heat’ (2’42.54), a la semifinal ha quedat enquadrada al segon grup, finalitzant també en segon lloc (2’44.23), i a la final ha acabat amb una quarta plaça i un crono de 2’46.56.

La vencedora ha estat la suïssa Nadine Fähndrich, qui s’ha imposat amb una marca de 2’42.37. Al podi ha estat acompanyada per la sueca Maja Dahlqvist (+0.98) i l’estatunidenca Julia Kern (+1.30). Per darrere de la tricolor, en cinquena posició, ha quedat l’alemanya Coletta Rydzek (+8.42) i la finlandesa Jasmi Joensuu (+10.42).

“Estic molt contenta de com ha anat tot, la veritat que no m’ho esperava perquè no sabia si estava del tot bé de forma [física] i les coses han sortit molt bé”, ha comentat del Rio, agraint a l’equip i “tota la gent que em dona suport”. Durant la celebració, l’esquiadora no s’ha volgut oblidar de la seva companya de professió: “M’agradaria enviar una abraçada a la Cande Moreno i a tota la seva família”, després de la tràgica notícia de la mort del seu germà, Tomi Moreno, en un accident forapista a Suïssa.

El millor resultat

La quarta posició ha suposat el seu millor resultat de sempre en una Copa del Món, i el millor d’un esportista andorrà en una cita de la Copa del Món d’esquí de fons. Abans, aquest privilegi era d’Irineu Esteve, qui havia estat cinquè aquest mateix hivern a la pujada final del Tour de Ski a Val di Fiemme, en els 10 quilòmetres ‘mass start’.