Successos

El món de l’esquí andorrà està de dol per la mort de Tomi Moreno en un accident forapista a Suïssa

Conegut 'freerider' i instructor, s'hauria precipitat per un barranc mentre practicava una de les seves passions en el seu temps lliure

El món de l’esquí andorrà està de dol. Tomi Moreno, conegut freerider i instructor de 26 anys, ha mort a Suïssa mentre practicava esquí forapista. Així ho ha avançat un mitjà del país, informant que l’andorrà s’hauria precipitat per un barranc mentre duia a terme una de les seves passions en el seu temps lliure.

Germà de Cande Moreno, també practicava disciplines com el rugbi i altres relacionades amb la natura, de la qual se’n considerava un amant. Feia unes temporades que s’havia establert a St. Moritz, municipi suís molt conegut com a destinació de neu, on feia de monitor d’esquí.

Tomi Moreno era un habitual en cites de freeride, en el seu moment esdevenint una de les promeses tricolor d’aquesta disciplina, juntament amb riders com Joan Aracil, Guim Campeny, Pep Naudi i Naila Vidal.