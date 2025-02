Gerard Piqué és citat a declarar com a investigat pel ‘cas Supercopa’

La magistrada que instrueix el ‘cas Supercopa’, Delia Rodrigo, ha citat a declarar com a investigat al màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, el pròxim 14 de març. La investigació, cal recordar, analitza possibles irregularitats en la negociació per traslladar la Supercopa d’Espanya a l’Aràbia Saudita, en la qual Kosmos, l’empresa de Piqué, va exercir d’intermediària. En aquest sentit, un informe de la Guàrdia Civil apunta que el paper de l’exfutbolista va ser més rellevant del que es pensava inicialment.

A més de la citació, la jutgessa, segons apunten mitjans espanyols, ha requerit documentació tant a Kosmos com a altres empreses implicades i ha sol·licitat informació financera a l’Aràbia Saudita per identificar possibles moviments bancaris relacionats amb l’acord. La investigació també se centra en les negociacions posteriors a la pandèmia, en què la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va ampliar el contracte fins al 2029, assegurant 40 milions d’euros anuals i una comissió de quatre milions per a Kosmos.