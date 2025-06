Preparatius del torneig

Fins a cinc andorrans es troben ja inscrits per a disputar la fase prèvia de l’Aravell Golf Andorra Open el 23 de juny

A més d'aquesta competició, s'ha creat una segona anomenada 'Nations Cup' que reunirà quatre països emergents amb dos representants

Ja tenim fins a sis participants confirmats per a la que serà la quarta edició d’un dels torneigs de golf més singulars en què participa el Principat com és l’Aravell Golf Andorra Open by Creand. En aquest sentit, avui s’ha conegut que assistiran a la fase prèvia (d’un total de 30, a decidir encara i havent-se ampliat el nombre de participants) els professionals andorrans Kevin Esteve, Ricky Morat i Eudald Teulé, així com els amateurs Eduard Tor i Èric Galimany. Val a dir que la fase preparatòria arrencarà el pròxim dilluns, 23 de juny, al camp d’Aravell, a on també la direcció del torneig ha confirmat la presència del guanyador de l’edició passada, recordem, el francès Theó Boulet.

Paral·lelament, l’ens esportiu també ha anunciat avui que a banda de la competició esmentada, es durà a terme un nou esdeveniment anomenat com a ‘Nations Cup’ i que aplegarà a banda del país a altres tres països emergents de l’escena com són Lituània, Grècia i Bulgària. Cadascun d’ells comptarà amb dos representants i la classificació es realitzarà amb les targetes que tinguin els jugadors en l’Aravell Golf Andorra. Una nova competició que com bé remarca la direcció, “neix amb la intenció de promoure i fer créixer el golf en països emergents”.