Futbol - Lliga Multisegur

Encara més emoció

Només cinc punts separen als cinc primers classificats quan falten sis jornades perquè acabi la competició

UE SANTA COLOMA 0 – 0 INTER ESCALDES

El líder i el vigent campió van acabar en taules en el partit que inaugurava la jornada 21, després de l’aturada per seleccions. Un empat sense gols que deixava als altres perseguidors de l’Inter l’oportunitat de retallar distàncies. El partit va destacar per les poques ocasions que es van veure a les dues porteries. Els de Felip Ortiz van ser més incisius a la primera part, gaudint de dues ocasions clares finalitzades per Guillaume López, per sobre del travesser, i Muguruza, amb una falta que va aturar Alex Ruiz. A la segona part, encara es veurien menys ocasions en un duel marcat per les fortes ratxes de vent. Una clara per a cada equip. La va tenir Damià, però Ruiz va refusar, i a l’altra porteria la va tenir Siaj, però Javi Diaz també va salvar el seu equip per acabar amb un repartiment de punts.

RANGER’S FC 5 – 0 THE BOSS FS LA MASSANA

Victòria contundent d’un Ranger’s que estava obligat a guanyar per ser un dels beneficiats de l’empat entre Inter i UE. Al minut 10, ja havia arribat el primer gol, amb una centrada d’Obama que va rematar de cap a dins Margiotta. La situació es complicaria més per a La Massana quan Mazzarino va veure la segona groga al minut 23. Poc abans del descans, el Ranger’s va acabar de sentenciar el duel. Al 42′, Obama va tornar a assistir perquè Armando León empenyés a dins al segon pal, a plaer. Al 43′, qui va centrar és Andrade i qui va rematar de cap va ser Margiotta, per signar un doblet i fer pujar el 3-0 amb què es va arribar al descans. El quart el va marcar Padilla, de nou de cap, al minut 49 i el 5-0 definitiu va ser de Gerard Gómez, també de cap.

NOBREGA C. CF ESPERANÇA 0 – 1 FC PAS DE LA CASA

L’Esperança va vendre cara la derrota, però va sortir sense puntuar en un partit contra el Pas que es va decidir al minut 87. El Pas va dur la iniciativa, però la ferma defensa del cuer avortava tota acció d’atac dels encampadans, que al primer avís van enviar la pilota al pal amb un xut de Guzman. Aquesta seria la millor ocasió d’una primera part sense gols. A la segona, la primera acció de perill va ser un xut llunyà de Luis Blanco al minut 65 que va sortir fora per poc. La rèplica la va tenir Poumot poc després, amb un xut al travesser. Al 70′, de nou Poumot tenia el gol amb una rematada de cap que va sortir desviada. Carlos Gomes va poder donar els tres punts a l’Esperança en una contra al 80′, però Froi Leal va salvar el mà a mà i al 87′, aprofitant una gran assistència de Vargas, Salguero va marcar a plaer el gol del triomf del Pas.

ATLÈTIC ESCALDES 1 – 0 PENYA ENCARNADA

Victòria ajustada de l’Atlètic d’Escaldes, que se situava segon. Els de Dani Luque van dominar de principi a fi i no van patir per sumar els tres punts, però sí que van viure amb la incertesa d’un marcador ajustat fins al xiulet final. L’únic gol del partit va arribar d’hora, al minut 10, quan Roncal va enviar un servei al segon pal i Valero, lliure de marca, posava el peu per rematar al fons de la xarxa. Poc després, de nou Valero va veure com Alan Henrique treia una pilota sota pals i superada la mitja hora, Mota també va poder marcar, però Olmo es va fer gran per evitar-ho. El Penya va tenir la seva abans del descans, però el xut de Nava al minut 35 va anar a parar al lateral de la xarxa. A la segona part va continuar el domini de l’Atlètic, que va tenir una gran ocasió al minut 52 en el cap d’Inglada, però Olmo va salvar el gol. Poc li va faltar a Nava per empatar al minut 55, però la seva vaselina veient avançat Marinovich va anar alta per ben poc. Mota i Pedja van poder sentenciar als darrers minuts, però tampoc. Amb tot, Marinovich suma més de 600 minuts sense encaixar un gol.

FC SANTA COLOMA 0 – 1 FC ORDINO

L’FC Santa Coloma va dominar a la primera part i va tenir algunes ocasions clares per trencar la igualada. Principalment un mà a mà de Virgili que va salvar Basterrechea al minut 32 i un xut al pal de David López al 36′. La segona part va viure més ocasions a les dues porteries. Morales va poder marcar al minut 57, però va rematar fora amb tot a favor. La rèplica va arribar al 59′, amb un altre xut de López a la fusta i la posterior rematada de cap de Rufo, desviada. Al 60′, un altre mà a mà, aquest de Diego Pérez, que va tocar Saúl i Cisteró va acabar de rebutjar sota la línia per impedir el gol. L’FC Santa Coloma va buscar la porteria contrària als últims minuts, però va ser l’Ordino qui va acabar sumant els tres punts gràcies a un gol de Nuninho sobre la botzina.

