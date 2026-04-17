Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors de l'FC Andorra preparant el partit de diumenge contra el Valladolid. | @FCAndorra
Elena Hernández Molina
Futbol - LaLiga Hypermotion

Manso avisa que el duel contra el Valladolid és “molt complicat” i situa la permanència com a objectiu prioritari

El tècnic descarta el play-off perquè “està lluny” i defensa que l’equip ha de centrar-se en “guanyar diumenge” per assegurar la continuïtat a Segona

“És un partit molt complicat, però hem de sortir a guanyar els tres punts per certificar la permanència”. Amb aquesta idea, l’entrenador de l’FC Andorra, Carles Manso, ha situat el duel d’aquest diumenge contra el Valladolid com una cita exigent i clau per assegurar matemàticament la continuïtat a Segona Divisió. Així, el tècnic ha destacat el potencial del conjunt castellà, recordant que fa pocs mesos competia a la màxima categoria i que conserva futbolistes de gran nivell.

“Sabem que són jugadors molt bons i que alguns venen de la temporada passada”, ha assenyalat, tot afegint que l’exigència del seu equip no es pot relaxar mentre la permanència no estigui certificada. Pel que fa a la disponibilitat dels jugadors, Manso ha confirmat la baixa segura de Lautaro de León, mentre que Àlex Calvo continua evolucionant i es decidirà a última hora si pot ser una opció. La resta de la plantilla, segons ha explicat, està disponible per afrontar el compromís.

En l’anàlisi del rival, l’entrenador ha apuntat que el Valladolid pot plantejar un partit amb un bloc defensiu sòlid i una actitud més reactiva, buscant aprofitar errors i transicions, com ja han fet d’altres equips. “Intentaran no deixar-nos espais i aprofitar les seves individualitats a dalt”, ha indicat. Davant d’aquest escenari, ha insistit que l’equip ha treballat durant tota la temporada per adaptar-se a aquest tipus de contextos. “Hem intentat evolucionar i donar eines als jugadors”, ha afirmat, posant èmfasi en la necessitat de combinar capacitat ofensiva amb equilibri defensiu.

Sobre les opcions de lluitar pel play-off, el tècnic ha optat per la prudència i ha descartat fixar aquest objectiu com a prioritari. “No parlaria d’objectius de play-off perquè està lluny”, ha reiterat, tot detallant la distància de punts respecte a les posicions capdavanteres. En canvi, ha defensat la importància de mantenir objectius realistes i accessibles, com és assegurar la permanència i continuar sumant. “El més proper és guanyar diumenge”, ha remarcat.

El tècnic remarca la confiança en l’equip, l’ambició controlada i el suport del club en una temporada de clara evolució

A més, ha posat en valor la trajectòria de l’equip en el tram final de la temporada, amb una puntuació que, segons ha apuntat, hauria estat ben valorada mesos enrere: “Hem de valorar aquesta temporada, ens trobem a la jornada 36 tenint 49 punts i estem en situació d’obtenir 52 quan falten sis jornades”, ha incidit, apuntant que “si ens ho haguessin dit fa quatre, cinc o sis mesos, tots ho haguéssim signat”. En aquest sentit, ha subratllat la importància de gaudir del moment actual i reconèixer la feina feta en els darrers mesos, tant en el joc com en els resultats.

Així, Manso ha destacat el paper del club en aquest procés, especialment en els moments més complicats del curs. “El club ha tingut molta paciència i confiança en l’staff”, ha afirmat, recordant la ratxa sense victòries que va generar dubtes, però que es va superar amb continuïtat i suport intern. Pel que fa al futur, l’entrenador ha admès que encara no s’han abordat decisions sobre la continuïtat de l’equip tècnic. “Encara no hem parlat res”, ha dit, tot assenyalant que la prioritat és acabar la temporada i assegurar la permanència, tot recordant que “la gran part de l’staff té contracte”. Una vegada finalitzada la competició, ha indicat, serà el moment d’analitzar el curs i valorar els pròxims passos conjuntament amb la direcció del club.

Llegir
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu