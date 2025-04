Tennis

Els tenistes residents continuen al Mutua Madrid Open, des de Qinwen Zheng fins a Roberto Bautista Agut

Jaume Munar i Pedro Martínez cauen a primera ronda, Roberto Carballés s'ha retirat i Albert Ramos-Viñolas no ha rebut invitació

L’eliminació de Vicky Jiménez ha deixat sense participació tricolor oficial en el Mutua Madrid Open. Amb tot, alguns dels tenistes residents al país encara continuen vius en els quadres principals de la categoria femenina i masculina, amb Qinwen Zheng com a clara favorita per arribar, com a mínim, fins als quarts de final.

La xinesa i actual número vuit del rànquing WTA s’enfrontarà aquest divendres (no abans de les 15.00 hores) contra la russa Anastasiya Potapova (número 39 del rànquing). Avui ha acabat el seu camí pel quadre masculí Roberto Bautista Agut qui, després de derrotar al seu compatriota i també resident al país Jaume Munar (6-4, 2-6 i 6-3), ha perdut contra el primer cap de sèrie, l’alemany Alexander Zverev (6-2 i 6-2). Qui també va caure en primera ronda amb Munar va ser l’espanyol i resident Pedro Martínez, qui no va poder superar a l’argentí Francisco Comesaña (6-4 i 6-4).

La polèmica d’aquesta edició del trofeu madrileny, però, no ha estat en els enfrontaments o actuacions en la pista, sinó en les invitacions després de conèixer-se que el català i resident Albert Ramos-Viñolas no n’ha rebut cap, tot i anunciar que aquesta serà la seva darrera temporada a les pistes. Una decisió molt criticada a les xarxes socials, després de conèixer-se que la propietària del torneig IMG va voler invitar a Ramos-Viñolas, però la direcció va decidir cedir-la al croat Marin Cilic, qui va perdre dimecres a primera ronda contra el francès Benjamin Bonzi. No obstant això, el resident sí que va poder acomiadar-se de Barcelona durant el trofeu Comte de Godó de la setmana passada, on va jugar el seu darrer partit a la ciutat comtal contra el danès Holger Rune.

Finalment, l’espanyol i resident Roberto Carballés, tot i tenir passi directe per al quadre principal, s’ha hagut de retirar per molèsties al maluc esquerre, les quals ha arrossegat des de Barcelona i no li han donat treva per disputar el quart Master1000 de la temporada, informa l’ANA.