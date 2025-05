Cita continental

Els Jocs dels Petits Estats comptaran amb entorn 800 voluntaris: 550 de suport i 250 tècnics

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella ha acollit una trobada amb 300 persones per informar-los "de les pròximes passes" a seguir

A poc més de dues setmanes per donar el tret de sortida als Jocs dels Petits Estats, el país ultima detalls per tornar a acollir la cita després de 20 anys. Per fer-ho possible comptarà amb uns 800 voluntaris, dels quals 550 són de suport, “que poden fer una mica de tot”, i 250 són tècnics designats per cada federació, segons ha esmentat el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes. En aquest sentit, el Centre de Congressos d’Andorra la Vella ha acollit aquesta tarda una trobada amb part d’aquests voluntaris (entorn 300 persones de forma presencial i altres amb streaming) que ha servit de brífing inicial.

“Estem acabant d’organitzar tots els equips i aquesta reunió és per informar-los de les pròximes passes”, ha detallat el cap d’àrea de Promoció de la Joventut i Voluntariat del Govern, Joaquim Pujol. També ha indicat que s’han marcat aquest divendres, 9 de maig, com a data límit “per comentar a tothom quin serà el tipus de voluntariat que farà, quins dies i on”.

Així mateix, Cabanes ha assenyalat que aquesta primera trobada, perquè posteriorment se’n faran més d’específiques, també ha servit per agrair “aquesta voluntarietat que té la ciutadania”. “Estem molt contents perquè hi ha una representació de totes les edats, inclús gent de diferents nacionalitats. És un plaer perquè tenim un còctel molt interessant”, ha celebrat.

Les ‘short lists’

Durant la presentació de la torxa i el nom de la mascota dels Jocs, la presidenta del Comitè Organitzador, Anna Garcia, va apuntar que aquest dilluns era la data límit per presentar les ‘short lists’. El secretari d’Estat de Joventut i Esports ha anunciat que s’estan tancant, i segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, aquest dimecres es revisaran que siguin correctes, el dijous les aprovarà el comitè i, en principi, es faran públiques el divendres. Durant la setmana també es planificaran els horaris, tot i que el cronograma de les activitats ja està disponible al web de l’esdeveniment.

Diferents personalitats relacionades amb els Jocs i els voluntaris assistents. | SFGA/JAViladot