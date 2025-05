Futbol - Primera Federació

El vestidor de l’FC Andorra no vol sentir a parlar de la primera posició si no guanya demà al Sestao

Es tracta d'un rival que tot i ocupar la quarta posició per la cua és el tercer millor visitant del grup i ha sumat més victòries lluny del seu feu que en ell

A dues jornades per cloure la fase regular de la Primera RFEF i a cinc punts de la primera posició que ocupa la Cultural Leonesa, qualsevol opció que té l’FC Andorra d’acostar-s’hi passa per vèncer demà al Sestao (19.00 hores). Serà el darrer partit del curs a l’Estadi Nacional, i el vestidor tricolor sap que és “fonamental”. Així ho ha assegurat l’entrenador, ‘Beto’ Company, assenyalant que “no ens fixem en res més” perquè “no hi ha cap altre escenari” que sumar els tres punts.

“Ens sentim forts al Nacional i hem de continuar per aquesta línia”, ha apuntat el vallenc, celebrant el bon estat de forma de l’equip, al qual han arribat “perquè els jugadors han fet una tasca brutal i el cos tècnic una feina increïble”. Ara bé, el de demà serà un rival complicat, ja que tot i ocupar la quarta posició per la cua, és el tercer millor visitant del grup i ha sumat més victòries lluny del seu feu que en ell. Encara que seran els pirenaics quins portaran el pes del matx, segons Company, “no espero un conjunt [el d’Igor Oca] molt tancat d’entrada”.

Diego Alende, després de sortir substituït en el tram final contra el Barça Atlètic per molèsties, és dubte fins a última hora.