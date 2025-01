El repàs del 2024 des del vessant esportiu

Gener

El 2024 començava amb la gran notícia del 18è lloc d’Albert Llovera al Ral·li Dakar, en camions, acompanyat per Margot Llobera i Marc Torres. L’inici d’any també va deixar el comiat de José Antonio Martín ‘Guti’ de la banqueta de la selecció femenina deixant pas a l’actual tècnic, Albert Panadero. Així mateix, a finals de mes s’anunciava la cancel·lació del Freeride World Tour a causa de les condicions de la neu.

Febrer

El febrer va estar plenament marcat per l’esquí, sobretot amb un nom propi, el de Gina del Rio. El dia 6 es va proclamar campiona del món júnior d’sprint. Dos dies més tard, als mateixos Mundials de Planica (Eslovènia), la jove tricolor es va endur el bronze als 20 quilòmetres ‘mass start’, i si la fita fos poca, al cap de dos dies es va fer amb la plata als 10 quilòmetres individuals en clàssic. Dins un febrer pletòric, es va proclamar campiona d’Europa de la categoria. L’altra cara de la moneda dins el mateix esport va ser per a Cande Moreno, qui va haver de passar pel quiròfan per operar-se dels lligaments creuats del genoll dret.

Març

Semblava difícil fer oblidar els grans resultats de Gina del Rio, però al març l’esport de neu va fer quatre passos endavant amb Joan Verdú assolint un històric segon lloc al gegant de les finals de la Copa del Món de Saalbach, a Àustria. D’altra banda, l’FC Andorra va sumar la seva tercera Copa Catalunya imposant-se als penals a l’Olot. Cinc dies més tard, el club anunciava la destitució d’Eder Sarabia. En clau nacional, l’absoluta masculina de futbol va jugar el primer partit de la seva història lluny de territori europeu. Va ser a Annaba (Algèria) amb un empat a u contra Sud-àfrica.

Abril

Seguint amb l’esport de l’esfèric, el dia 2 va tenir lloc la presentació de Ferran Costa com a nou tècnic de l’FC Andorra. El dia 4, Maeva Estevez feia oficial la seva retirada de les pistes d’esquí en no recuperar-se de la darrera lesió dels ossos carpians de la mà dreta. Sent un mes molt complet, l’abril va continuar amb Joan Aracil coronant-se al FWT Challenger d’Obertauern (Àustria). El dia 10, el combinat masculí de futbol sala va vèncer a Estònia assolint el pas a la ‘Main Round’ del Preeuropeu. Com a fita més destacada, el dia 28 el MoraBanc Andorra va vèncer a casa al Barça (108-92) assegurant-se la permanència a l’ACB un any més.

Maig

Una de calç i una altra de sorra. Si el mes anterior el bàsquet se salvava, en aquest cas el futbol certificava el descens a 1a RFEF després de caure contra l’Oviedo (3-0). El mateix dia 27 la Travessa d’Encamp celebrava la 41a edició: més de 1.300 inscrits de 40 nacionalitats diferents. Abans, Àxel Esteve va anunciar la seva retirada de la competició després de 15 anys i l’Andorra HC va assolir l’ascens a Primera Catalana després d’empatar a tres contra el Caldes.

Juny

El mateix dia 1 Ariadna Fenés assolia la 6a posició mundial a la Skyrace de Hochköing d’Àustria, i quatre dies més tard, la selecció masculina de futbol s’enfrontava amb Espanya en un amistós (5-0). El cop dur va arribar a l’esquí. Primer quan la candidatura andorrana no va sortir escollida ni per ser la seu dels Mundials d’esquí alpí del 2029 ni per ser-ho l’any 2031. I, en segon lloc, quan l’únic representant tricolor al consell de la FIS, Patrick Touissant, va quedar fora del comitè. Com a aspectes positius, el CTTVN es va convertir en el primer club de la història del país en accedir a la Primera Divisió Nacional Espanyola, i el MoraBanc Andorra va anunciar que tornaria a jugar a Europa, en concret la fase prèvia de la BCL.

Juliol

La fita més important del 2024. Mònica Doria va assolir una 6a plaça i el primer diploma olímpic per a una esportista nacional. Va ser en l’eslàlom de canoa amb un temps de 113.58. Una altra de destacada va ser l’or de la selecció absoluta masculina de bàsquet al Campionat d’Europa de Petits Estats en derrotar Malta per 84-79. D’altra banda, Àlex Iscla va deixar la competició per falta de motivació i va néixer l’ACA eSports Sim Cycling, un projecte amb l’objectiu de generar referents femenines.

Agost

Mes marcat pel Campionat del Món UCI de BTT de Pal Arinsal amb la presència de sis corredors nacionals. També es va arribar a un acord entre el Govern, l’FC Andorra, la FAF i la FAR per l’ús del Nacional i es va anunciar que un andorrà com és Aaron Ganal passaria a formar part del primer equip del MoraBanc.

Setembre

El dia 13 Carola Vila anunciava el seu adeu a la competició i cinc dies després la UE Santa Coloma vencia la Supercopa per signar el triplet. Envers l’FC Andorra, el 18 s’informava que Alberto Solís es perdria tot el que queda de curs i el 26 es tancava el projecte de Borda Mateu, passant a ser un somni truncat de l’entitat.

Octubre

Sense sorpreses, Xavier Espot Miró va sortir elegit com a nou president del COA en una decisió que es va acabar votant per unanimitat de les 32 federacions esportives. A més, es va anunciar que el Principat tindrà aquest juny la seva primera prova ciclista professional, i destacava la plata d’Àlex Machado en Kàrting Sprint als FIA Motorsport Games.

Novembre

El novembre començava amb la renúncia d’Albert Llovera al Dakar per manca de suport econòmic i per preservar la seva salut. Posteriorment, Xavi Cardelús anunciava el seu fixatge amb Orelac per córrer al Mundial de Supersport i la FAC escollia a Carolina Poussier com a presidenta. El dia 25, el COA va publicar les mínimes pels Jocs.

Desembre

Tancament d’any mogut. Primer va ser l’estrena de Joan Verdú a la seva primera Copa del Món de la temporada, a Beaver Creek, on va ser 15è. Després va ser el primer partit del Preeuropeu de futbol sala, amb Andorra donant molt bona imatge, però caient 2-7 contra Portugal. El dia 17 els mandataris de l’FC Andorra van deixar clar que descarten fer un estadi amb la voluntat de quedar-se al Nacional, i dos dies més tard s’anunciava la tornada de La Vuelta amb arribada i sortida d’etapa.