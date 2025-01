El primer descens de Zauchensee clou amb Moreno 26a i Caminal 37a

Després de dues jornades d’entrenaments, avui s’ha disputat el primer dels dos descensos programats a la Copa d’Europa de Zauchensee (Àustria). Cande Moreno ha estat 26a, dins de la zona de punts, i Jordina Caminal 37a.

Moreno sortia el dorsal 33 i ha finalitzat amb un crono d’1’08.92, a 1.78 de la guanyadora, que ha estat l’austríaca Nadine Fest amb 1’07.14, i ha sumat cinc punts de Copa d’Europa en la disciplina. Per la seva part, Caminal s’ha quedat fora de la zona de punts amb un temps d’1’09.37, a 2.23 de la guanyadora i a 0.16 de la 30a plaça.

Demà, segona cursa de descens, i divendres un supergegant d’aquesta Copa d’Europa.

Garcia, ‘out’ al segon gegant de Pozza di Fassa

Clàudia Garcia no ha pogut finalitzar la segona mànega del segon gegant NJR de Pozza di Fassa (Itàlia). La tricolor era la més ràpida a la primera mànega amb un crono de 53.60, però a la segona no ha pogut arribar a baix en trepitjar l’esquí i no poder entrar a temps a una de les portes. Finalment, la cursa ha estat per a l’australiana Phoebe Heaydon, seguida de les nord-americanes Annika Hunt i Tianna Bruce. La pròxima cita per a Garcia serà novament a Pozza, amb dos Nacionals de gegant el dilluns i dimarts vinent.