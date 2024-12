El premi merescut “des de feia temps”

Amb la contundent victòria contra l’Osasuna Promesas, l’FC Andorra ha fet una passa endavant envers un llastre important que arrossegava des del principi de curs: la manca golejadora. És per això que Ferran Costa, sumant també altres aspectes, va reconèixer en la roda de premsa posterior al duel d’ahir que “aquest és l’equip que volem”. Va ser també un partit que “necessitàvem per tenir premi a tot el parlat anteriorment – contundència, gols, victòries, etc. – i que l’equip es mereixia des de feia temps”, va completar el tècnic.

En aquest sentit, i demanat per si aquesta millora ofensiva pot suposar un punt d’inflexió, el de Castelldefels va deixar clar que més que això “és veure que vas creixent, evolucionant i et vas fent com a equip”. “M’agradaria parlar que aquest conjunt no para de créixer i d’anar endavant”, va afegir.

Envers el matx contra el filial navarrès, Costa va apuntar que no s’ha de buscar cap però: “El rival s’ha vist superat per un equip amb una idea molt clara”. Així mateix, va destacar la bona setmana tot i caure a la Copa del Rei contra el Cartagena, fent un bon partit. “Hem fet una passa endavant, i el punt més important és tenir aquesta referència en la manera de fer les coses, del que hem transmès, d’aquest joc col·lectiu i de la millora en l’aspecte individual”, va asserir.

Amb la victòria, l’FC Andorra ha tornat a les places de play-off. El club és quart amb 25 punts, empatat amb el Barakaldo – tercer – i el Nàstic – cinquè –. Per sobre, la Reial Societat B amb 27 punts i la ‘Cultu’ mantenint el lideratge amb 33.

El filial

Marc Bombardó va repetir titularitat contra l’Osasuna B després de fer-ho contra el Cartagena. Amb ell, també han jugat aquests dies Iván Rodríguez i Pau Casadesús, tots tres sorgits del filial tricolor. “Ens és igual l’edat, qui estigui disposat a aportar i demostra tenir capacitats per fer-ho troba el seu moment”, apuntava l’entrenador. A títol personal de ‘Bomba’, Costa va assenyalar que el central té “aquest punt de personalitat amb la sortida de la pilota, la capacitat per generar avantatges, per dividir, trobar passades i en els duels defensius”.