Competició internacional

El Palau de Gel escalfa motors per albergar aquesta setmana el torneig d’hoquei gel Development Cup

La infraestructura esportiva serà la seu, des de dimarts vinent fins al pròxim dissabte, d'un torneig que reuneix fins a sis seleccions d'arreu

El Palau de Gel d’Andorra viurà una Setmana Santa carregada d’activitats amb una agenda intensa que converteix la instal·lació en un referent esportiu internacional i de lleure. De manera que al llarg de tota la setmana, la pista de gel estarà operativa de les 06.00 del matí a les 23.00 hores, per donar servei als turistes i usuaris esporàdics, com també als esportistes que han escollit el centre per entrenar-se i competir.



D’entre les activitats destacades, cal subratllar l’arribada de diverses seleccions nacionals d’hoquei gel (Andorra, Portugal i Brasil), que inicien les seves sessions preparatòries per disputar la Development Cup, que tindrà lloc del 22 al 26 d’abril, també al Palau de Gel. Aquest torneig reunirà així a sis seleccions nacionals: Portugal, Brasil, Liechtenstein, Grècia, Puerto Rico i Andorra, i situarà al Principat com a epicentre de l’hoquei gel internacional durant aquests dies.



Paral·lelament, aquest cap de setmana el Palau de Gel acull un stage internacional de patinatge sobre gel adreçat a joves patinadors, que conviuran i entrenaran amb tècnics i esportistes d’arreu del món. Tot plegat, aquest dispositiu esportiu conviu amb les activitats habituals de la infraestructura, que manté obertes les seves instal·lacions amb sessions públiques de patinatge cada migdia i tarda fins avui, accés a la piscina i a la zona Splash, el rocòdrom, el gimnàs, i una oferta gastronòmica oberta a tots els visitants.

“És un orgull per a nosaltres convertir-nos en punt de trobada d’esportistes d’alt nivell durant aquesta Setmana Santa. El Palau de Gel reafirma la seva vocació com a centre esportiu de referència internacional, sense deixar de banda el servei de qualitat per a tots els públics”, ha destacat Sia Puig, directora de l’indret esportiu. Amb aquesta intensa agenda, el Palau de Gel es consolida “com un espai clau per a la pràctica esportiva sobre gel”, així com l’entreteniment i l’atracció turística al Principat.