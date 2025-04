Tecnologia d'ús quotidià

El MoraBanc presenta el Protocol de benestar digital de la base: “Volem que sigui un punt d’inflexió per a la societat”

Presentat el passat desembre, es posarà en marxa demà per conscienciar sobre l'ús dels dispositius electrònics entre els joves

A mitjans del passat desembre, Andorra Telecom, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el MoraBanc Andorra van anunciar la creació d’un protocol per sensibilitzar sobre l’ús dels dispositius electrònics entre els joves. A partir demà, i després d’uns mesos de conscienciació, es posarà en marxa per a la base del club tricolor. “Volem que sigui un punt d’inflexió no només per al MoraBanc, sinó pel món de l’esport i la societat andorrana”, ha comentat el director de bàsquet formatiu de l’entitat, David Eudal.

– pendent d’ampliació –