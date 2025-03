Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra es manté dues victòries per sobre del descens i Plaza fa una crida a la fortalesa mental

Queden 10 jornades per cloure la lliga, i els tricolor s'enfrontaran contra rivals directes com Bilbao, Lleida, Girona, Corunya i Granada

Aquell bon inici de l’era Joan Plaza ja s’ha allunyat. El barceloní es va iniciar a la banqueta tricolor amb desfeta contra el Saragossa –llavors tampoc se li podia demanar més–, però posteriorment va encadenar tres grans victòries contra rivals de la part alta. I ara també n’encadena tres, però de derrotes. La d’ahir a Tenerife va ser aquesta tercera, tot i la qual el MoraBanc Andorra es manté dos triomfs per sobre del descens perquè els dos cuers, Leyma Corunya i Granada, també van perdre.

“Hem patit en algunes coses que no ens agradaria, però és perquè encara no les tenim prou interioritzades”, va comentar el tècnic dels pirenaics en la roda de premsa posterior al duel contra els de Txus Vidorreta, tornant a fer èmfasi en allò que fa setmanes porta dient de recuperar mecanismes, sobretot en defensa. Ara bé, la imatge d’ahir va ser millor que contra el Barça, i Plaza n’és conscient: “En general, estem contents de la capacitat que hem tingut durant 30 i tants minuts”.

També va destacar la fortalesa mental: “Encara som fràgils. Hem de ser un equip intens i seriós, i no ens podem enfonsar per decisions que no depenen de nosaltres”. “Aquesta duresa mental és la que no tenim”, va afegir l’entrenador, incidint que l’han d’adquirir tan aviat com puguin perquè “ens venen els partits més importants per a nosaltres”. Queden 10 jornades per cloure la lliga, i el MoraBanc s’enfrontarà contra rivals directes com Bilbao, Lleida, Girona, Corunya i Granada.