Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra visita el líder de la competició “amb el cul apretat” i “el desig de fer-ho bé”

Joan Plaza comptarà amb tota la plantilla a excepció, a hores d'ara, de Jerrick Harding, qui de moment no ha entrenat per una dolència lumbar

El MoraBanc Andorra té a tocar la salvació. De fet, la té a només dues victòries, però els partits que l’esperen són ben complicats, el primer, el d’aquest diumenge (12.30 hores), quan es desplaçarà fins a la capital espanyola per enfrontar-se a un Reial Madrid líder de l’ACB. Els de ‘Chus’ Mateo només han perdut en quatre ocasions i la darrera va ser a València el 22 de desembre, és a dir, encadenen 15 triomfs. “Hem d’anar amb el cul apretat, amb el desig de fer-ho bé, de no pressionar-nos en cap escenari i sabent que encara no depenem al 100% de nosaltres”, ha comentat aquest matí Joan Plaza.

El tècnic dels tricolor ha deixat clar, de totes maneres, que prescindeixen de com estiguin la resta de conjunts per centrar-se en ells mateixos, perquè “és la nostra manera de fer”. Així mateix, ha assenyalat que no veu als jugadors “especialment motivats” per enfrontar-se als ‘merengues’, “sinó pel desig de sellar d’una punyetera vegada la nostra salvació”. “La prioritat és l’equip i el nom que portem davant”, ha afegit.

Amb tot, el barceloní ha fet una crida al joc coral: “Un equip com el nostre no pot dependre de l’eficàcia d’un o dos jugadors”. “Volem que sigui el col·lectiu el que ens salvi, aquest és la base de la supervivència i de l’èxit per a nosaltres, i de mica en mica ho estem aconseguint”, ha completat. L’entrenador podrà comptar amb tota la plantilla a excepció, a hores d’ara, de Jerrick Harding, qui de moment no ha entrenat, “tot i que ho ha intentat”, per una dolència lumbar. “És una zona delicada”, ha dit. Així, recupera a Nikos Chougkaz.

A títol personal, cal recordar que Plaza va ser entrenador del Reial Madrid durant tres temporades, just després de ser entrenador assistent. “Van ser els primers que se la van jugar amb mi”, ha indicat, fent referència que fins llavors la seva trajectòria era com a segon entrenador, “i sempre els desitjo el millor”, ha finalitzat. En aquests quatre anys, va guanyar quatre lligues, una ULEB Cup –actual EuroCup–, dues Eurolligues i una Copa del Rei.