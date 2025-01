El MoraBanc Andorra acomiada Radicevic i Olomuyiwa

Nikola Radicevic i Babatunde Olumuyiwa han sigut els reforços temporals d’un MoraBanc Andorra que sembla en els darrers partits que no troba solucions ni dona en la tecla pel que fa als resultats. Durant les últimes setmanes, aquests dos jugadors han ajudat al combinat del Principat en els “delicats moments soferts per les lesions de diversos jugadors”, tal com han descrit des del club en un comunicat avui.

Aquestes lesions han vingut marcades per les baixes de Rafa Luz, Nacho Llovet, Shannon Evans i Ferran Bassas, aquets dos últims ja reincorporats en les últimes compareixençes de l’equip. “Des del club els hi desitgem el millor en el seu futur professional i personal”, han fet saber des de l’entitat esportiva. Val a dir que el jugador serbi va arribar a la Bombonera el passat 5 de novembre, mentre que el sierraleonès ha disputat 9 encontres amb els de Lezkano i després de dos mesos, també ha quedat desvinculat.