L’Executiu continua conversant amb la FAF i l’FC Andorra per trobar una solució sobre l’ús del camp d’Encamp

L’afer que envolta el futur estadi per a l’FC Andorra continua amb tots els fronts oberts. Així ho ha apuntat avui el portaveu del Govern, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. «L’Executiu està amb converses amb la FAF i l’FC Andorra per continuar parlant i trobar una solució que encaixi per a cada una de les parts», ha comentat.

Demanat per l’opció d’ajudar el club tricolor a finançar el lloguer, o part d’ell, perquè pugui jugar a Encamp a partir del curs vinent –entorn els 100.000 euros mensuals–, Casal ha indicat que ara per ara no estan a disposició d’avançar una situació concreta i que la titular d’Esports, Mònica Bonell, continua treballant per analitzar-la i emprendre una decisió «meditada i reflexionada» atenent aquestes reunions que està mantenint amb les parts implicades.