El ‘Champions for UNICEF’ celebra la 10a edició

El tradicional esdeveniment solidari ‘Champions for UNICEF’, organitzat per l’ONG conjuntament amb el Bàsquet Club Andorra, torna aquest any amb més força que mai. La cita tindrà lloc el pròxim 30 de desembre al Prat Gran d’Escaldes-Engordany a les 19.00 hores i promet ser una jornada plena d’esport, diversió i solidaritat. Precisament, serà la 10a edició “consolidant una dècada de compromís solidari i esportiu”.

Segons han apuntat des d’UNICEF mitjançant un comunicat, l’esdeveniment inclourà dos partits especials. El primer d’ells serà el de veterans, a les 19.00 hores, en el qual participaran figures destacades de la vida política i civil del país. El segon començarà una hora més tard i serà el duel d’esportistes professionals. A més, i com cada any, també es comptarà amb la participació de persones rellevants i conegudes del Principat.

La recaptació d’aquesta jornada solidària, han esmentat, es destinarà al projecte que UNICEF Andorra impulsa a Madagascar. Aquest s’ubica a Androy, una zona del sud del país especialment castigada per les sequeres. “Es tracta d’una iniciativa de canvi climàtic que aprofita l’energia solar per tractar l’aigua destinada a escoles i centres mèdics, millorant les condicions de vida de moltes famílies”, han escrit.

Les entrades es poden adquirir al web oficial del club tricolor i a les taquilles del Prat Gran. De totes maneres, i per a totes aquelles persones que no puguin assistir, però vulguin col·laborar amb aquesta causa, també poden adquirir entrades solidàries per contribuir amb la seva aportació.