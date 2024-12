Diego Alende, el jugador més utilitzat per Ferran Costa

Resta un partit per cloure la primera volta de la 1a RFEF, però l’FC Andorra ja ha donat per tancat el calendari anual del 2024 amb la passada victòria contra l’Amorebieta i amb Diego Alende sent l’únic en disputar tots els partits.

Deixant de banda la Copa del Rei, el central de Santiago de Compostel·la ho ha jugat tot. Els 18 partits lliguers: 1.620 minuts. Va aterrar al Principat l’any 2022 en el debut dels tricolor al futbol professional jugant 22 duels per veure més banqueta durant el segon any fins a l’arribada de Ferran Costa, recuperant la titularitat, però disputant només 11 matxs. Amb contracte fins al juny vinent, abans de començar aquest curs 2024/25 va tenir opcions de sortir, una d’elles a l’Sporting de Gijón de Rubén Albés – amb qui va coincidir al Celta Fortuna –, però es va acabar quedant per convertir-se en un fix a l’esquema pirenaic.

Amb ell només hi ha set jugadors més que superen els 1.000 minuts. El primer d’aquests és Sergio Molina (1.580′), qui juntament amb Álvaro Peña (1.494′) formen la base del mig del camp. Precisament aquest darrer, arribat enguany procedent de l’Almere City holandès, és un destacat signant bones estadístiques amb tres dianes i cinc assistències – l’únic de tot l’equip que supera les dues –. Posteriorment es troba Manu Nieto (1.213′), amb tres gols; César Morgado (1.071′); Josep Cerdà (1.056′); Iván Rodríguez (1.003′), i Lautaro de León (1.000′), el màxim golejador amb set.

Sergio Molina, el segon jugador amb més minuts (1.580′)

Després apareixen jugadors com Jesús Clemente, qui tot i haver-se lesionat ha jugat 986 minuts. Entorn aquest tram també estan Oier Olazábal, Luismi Redono, Álvaro Martín i Pablo Trigueros. Pel que fa als que menys han jugat, destaquen ‘Berto’ Rosas (17′) i Juanda Fuentes (74′) per sobre de la resta. A continuació està Alberto Solís (150′) lesionat des del partit contra la Ponferradina del 15 de setembre; Joel Arumí (157′), qui també va estar de baixa un mes; i Marc ‘Bomba’ (231′) i Pau Casadesús (266′), els quals en aquest tram final abans de les vacances de Nadal han estat gaudint de més oportunitats.