Clàudia Garcia, ‘out’ al gegant NJR d’Alpe Lusia

Dia de construcció per a Clàudia Garcia, qui ha competit al gegant National Junior Race (NJR) d’Alpe Lusia (Itàlia) mostrant un bon esquí tot i que una errada l’ha deixada fora a la segona mànega quan lluitava pel podi.

A la primera mànega, l’andorrana se situava 5a amb +0.72 respecte al millor registre i mostrant un esquí sòlid a una pista que se li adaptava molt bé. A la segona estava arribant fent una bona mànega, però a quatre portes del final una errada la deixava fora de la línia i quedava fora de cursa. Amb tot, les sensacions que ha deixat han estat molt bones per agafar amb confiança el segon gegant de demà.

“Sí que fallo tant a la primera com a la segona, i aquest fet em fa estar fora, però estic molt contenta perquè per fi estic poden treure l’esquí que estic fent als entrenaments, i això és molt positiu”, ha dit l’esquiadora.

Pere Cornella, 56è a Santa Caterina

Avui s’ha disputat a Santa Caterina Valfurva (Itàlia) un nou descens FIS amb Pere Cornella, de l’equip nacional masculí, qui ha estat 56è. La victòria ha estat per al noruec Aksel Hammet amb 58.76. Demà, nova cursa per al tricolor, un supergegant FIS per tancar aquesta cita de Santa Caterina.