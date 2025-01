Cardelús mostra bones sensacions a Portimao

Xavi Cardelús i l’equip Orelac Verdnatura amb el qual participarà en el Campionat del Món de Supersport 2025 han completat un primer test de pretemporada de dos dies al circuit portuguès de Portimao, el qual acollirà la segona prova de l’any l’últim cap de setmana del mes de març. Val a dir que ha sigut el primer entrenament intensiu després de la primera presa de contacte feta a València el passat desembre amb uns resultats que han estat “força positius”.

Així, en unes condicions de pista “no ideals per les baixes temperatures” i també perquè va ploure la nit de dilluns a dimarts, Cardelús ha continuat adaptant-se i refermant-se a les exigències de pilotatge de la Ducati Panigale V2, vehicle amb el qual competirà enguany, i a on l’ergonomia de la moto i els seus ajustaments bàsics es “començaven a adaptar a les característiques del pilot andorrà”, tal com fan saber des del seu equip.

D’altra banda, a la jornada d’ahir va marcar 1 minut i 45,3 segons que l’hauria situat al 14è lloc dels primers entrenaments de la prova de 2024 que es va disputar al mes d’agost “amb millors condicions de pista” i tot just avui ha aconseguit un registre d’1 minut i 44,5 segons, el que li hauria atorgat el 9è lloc a la lluita per la pole permetent-li sortir des de la tercera fila de la graella.

Finalment, el pilot ha valorat com s’ha vist en aquest primer test: “Estic molt satisfet amb aquesta visita a Portimao perquè crec que tots plegats hem fet un molt bon treball, tant l’equip com jo, en unes condicions que no eren les millors per les baixes temperatures. El meu temps d’1’44.5 m’hauria situat ja al Top 10 de la categoria al Campionat del Món de Supersport, a banda que encara no li trec tot el potencial a la meva Ducati Panigale V2 perquè l’estic coneixent i adaptant-me a ella“, ha deslligat amb sinceritat.

A més, el corredor de Moto2 ha admès que li falten “força kilòmetres per continuar evolucionant” i que els membres de l’equip Orelac han dut a terme un “molt bon treball en brindar-me una moto que s’adapti bé a les meves característiques quant a ergonomia i posada a punt bàsica“, la qual ha destacat que s’ha traslladat molt bé sobre la pista. Un bon inici remarquen des de Cardelús Team Racing, amb la proposta de “complementar-lo amb més feina a la resta de pretemporada”. Jerez és la pròxima parada.