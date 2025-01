Cande Moreno, 37ª al supergegant de Garmisch-Partenkirchen

Cande Moreno ha finalitzat 37ª al supergegant de la Copa del Món disputat a Garmisch-Partenkirchen (Alemanya), quedant a només 0.59 segons d’entrar entre les trenta primeres i aconseguir punts WC. Amb un crono de 1:18.28, l’andorrana ha quedat a 3.37 segons de la guanyadora, la suïssa Lara Gut-Behrami (1:14.91). La 30ª posició, que atorga punts WC, ha estat per a l’austríaca Christina Ager amb un temps de 1:17.69.

Després de gairebé un any sense competir, Moreno ha completat dues curses consecutives a la Copa del Món, sumant experiència per les pròximes cites, com Saalbach. “La tornada a la Copa del Món ja està feta. Fem un ‘check’ aquí. Estic contenta de ficar dues mànegues a baix després de tot el que ha passat els últims mesos i el poc esquí que porto als peus”, ha declarat Moreno, que ha destacat que “veig que estic a bon ritme, tot i que encara em falta, però crec que estem en el bon camí. Estic molt contenta per aquestes dues carreres”.

El seu entrenador, Xoque Bellsolà, també ha valorat positivament el resultat: “Crec que està molt millor del que diu el resultat. Ens quedem a prop dels 30. Fa tres setmanes hauríem firmat estar en aquesta situació”. Bellsolà ha subratllat que “la Cande està construint quelcom sòlid. Avui la ‘lia’ en un tram de la pista, però respecta les instruccions, accepta els errors i posa dues mànegues a baix”. Tot i la frustració de l’esquiadora per no entrar entre les 30, l’entrenador ha remarcat que “està competint amb noies que porten tota la temporada i ella acaba d’aparèixer aquí”.