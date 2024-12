Tony Cachafeiro tanca l’any dins el top15 mundial

Tony Cachafeiro ha posat punt final a la seva temporada més exitosa al món del kàrting amb una 15a posició al mundial IAME IWF, celebrat al circuit de Suera (Saragossa), on es va mesurar davant els millors pilots del món en la seva última carrera a la categoria Mini. Cal recordar que no es tracta del mundial pròpiament en si perquè no és el de la FIA, tot i que als pàdocs es considera del mateix valor i hi prenen part els mateixos corredors.

La setmana (la qual va tenir activitat a pista de dilluns a dissabte) va estar marcada pels problemes meteorològics, amb una incessant boira que no va permetre disputar moltes de les sessions programades per a l’esdeveniment.

El tricolor va tenir un mal inici sent vuitè del seu grup i 24è a la classificació general. Això el va obligar a sortir, justament, vuitè a les cinc mànegues classificatòries, remuntant algunes posicions per començar la final en 18a plaça i acabant-la 15è, just davant del vigent campió d’Espanya.

L’any vinent, el jove farà el salt a la categoria Júnior, on tindrà un curs d’aprenentatge abans de lluitar per tot de nou el 2026. Arrencarà al mes de gener amb l’Hivern Kàrting al circuit de Xiva, a València.

El palmarès del curs

Cachafeiro ha acabat aquesta temporada entre els 20 primers l’europeu de kàrting, entre els 15 primers el mundial de kàrting, entre els tres primers el campionat d’Espanya i el campionat valencià, a més de guanyar les copes internacionals LeCont Trophy i Hivern Kàrting.