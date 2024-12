‘Berto Rosas’, baixa durant quatre setmanes

El davanter de l’FC Andorra ‘Berto’ Rosas estarà unes quatre setmanes de baixa per una lesió a la fàscia plantar del peu esquerre. L’atacant andorrà, que ja no ha anat convocat en els darrers partits, haurà d’aturar-se per fer net d’unes molèsties que l’estaven martiritzant des d’un cop que es va donar en el partit de la Selecció contra San Marino a mitjan mes d’octubre. El futbolista ja està treballant amb els serveis mèdics del club per tal de recuperar-se i tornar a estar disponible per al tècnic.