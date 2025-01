Bartumeu Gabriel venç a l’eslàlom FIS a Bormio i s’endú 26,23 punts

Dilluns marcat per una carrera, victòria i punts FIS per a Bartumeu Gabriel, qui ha estrenat l’any 2025 de la millor manera possible. De manera que a la primera cursa de l’any, un eslàlom FIS a Bormio, Gabriel ha aconseguit la victòria i a més ho ha fet marcant 26,23 punts FIS, que millora els actuals 36.50, el fer mitjana amb els 30.41 que va marcar a la FIS de Soldeu del passat 31 de desembre, quedant així segon.

L’esquiador andorrà s’ha imposat amb un crono final de 1.26.62, mentre que el segon classificat ha estat l’italià Filippo Segala (+0.23), i en canvi el tercer ha sigut el també italià Jacopo Ferretti (0.43). “Estem molt contents i és la millor manera de començar l’any”, ha manifestat amb goig Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional de tècnica.

Per la seva banda, Àlvar Calvo no ha pogut completar la segona mànega, quan a la primera havia estat 17è. Altrament, Èric Ebri tampoc ha completat la primera mànega. Val a dir que demà es disputa un segon eslàlom FIS a la mateixa estació, on els dies següents estan programades curses de gegant, els dies 8 i 9 de gener.

Rius, Cornella i Estruga, directes a Val Palot

En un altre ordre, a Val Palot competiran demà dimarts i demà passat els esquiadors Àlex Rius, Xavier Cornella i Pirmin Estruga, en les curses d’eslàlom FIS. D’un altre costat, l’equip femení de tècnica, amb Carla Mijares, Íria Medina i Clàudia Garcia inicien un nou bloc de curses. Les Diablerets, Lenk im Simmental, Puy Saint Vincent o Val di Fassa seràn les pròximes cites entre les curses FIS i Copes d’Europa.

Les esportistes Mijares i Medina competiran els pròxim dies 7 i 8 de gener a la Copa d’Europa d’eslàlom de Les Diablerets (a Suïssa), mentre que Garcia ho farà als gegants FIS de Lenk im Simmental en el mateix país. El calendari continuarà per elles amb Íria Medina a la Copa d’Europa de gegant de Puy Saint Vincent de França dels dies vinents 10 i 11 de gener, mentre que Mijares correrà el gegant del dia 11 de Val di Fassa, com Garcia tant l’11 com el 12.